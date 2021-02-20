Разведка Эстонии: Главные угрозы – Россия, Китай и Белоруссия

В отчёте Департамента внешней разведки Эстонии угрозы не изменились

Департамент внешней разведки Эстонии (Välisluureamet/VLA) презентовал очередной ежегодный отчёт, в котором названы основные угрозы для страны. Источники внешних угроз в основном традиционные – Россия, Китай и Белоруссия. Особо подчёркивается проведение российско-белорусских учений «Запад», что также расценили в Таллинне как угрозу.

Отчёт, представленный VLA, – шестой за всё время существования независимой Эстонии.

«Внешняя политика Китая в отношении Запада становится всё более враждебной. Китай призывает другие страны к более тесному сотрудничеству, например, в борьбе с глобальным потеплением или коронакризисом. Однако это сопровождается активным силовым самоутверждением Китая, который навязывает свои правила. Сотрудничество с Китаем означает по большей части сотрудничество исключительно на условиях Пекина»,

– заявил в своём выступлении на презентации отчёта директор Департамента внешней разведки Микк Марран.

По его словам в прошлом году значительно выросли угрозы со стороны Белоруссии – там с августа проходят протесты против президента Александра Лукашенко, оппозиция обвиняет его в фальсификации итогов президентских выборов. В Таллинне пугают тем, что Россия «вот-вот» приступит к военному вмешательству во внутренние дела Белоруссии. Всё российское коварство заключается в том, что эстонской разведке пока не удалось выявить какую-либо подготовку к военному вмешательству России. Однако в Департаменте внешней разведки не сомневаются – подготовка идёт.

По словам Марана, в наступившем году российская угроза вырастет ещё больше – в связи с проведением очередных российско-белорусских военных учений, во время которых будут отрабатываться военные действия против сил Североатлантического альянса, не сомневается директор VLA.

«В этом году в ходе учений «Запад» Россия вновь будет отрабатывать навыки войны против НАТО в непосредственной близости от нас – на территории Беларуси. Несмотря на официальный сценарий учений, будут отрабатываться наступательные операции вглубь территории стран НАТО, будут отрабатываться и возможности отрезать страны Балтии от НАТО, и переброска сил в наш регион»,

– раскрыл «военную тайну» Маран, ссылаясь на данные эстонских разведчиков.

Совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2021» должны пройти с 10 по 16 сентября этого года как на территории России, так и на территории Белоруссии.