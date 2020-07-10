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Разведка Египта потеряла информатора: Рядом с Ангелой Меркель работал шпион

10 июля 2020, 13:00  •  14 • Политика
Разведка Египта потеряла информатора. Им был сотрудник из ближайшего окружения канцлера Германии. Рядом с Ангелой Меркель шпион работал несколько лет.
9 июля министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер представил доклад по вопросам охраны конституции. В нём говорится, что на протяжении нескольких лет рядом с Ангелой Меркель работал шпион. Немецкие издания называют его человеком из ближайшего окружения.
Сообщается, что разведка Египта потеряла информатора. Данные передавал сотрудник Федерального ведомства печати и информации. Пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Зайберт комментировать ситуацию отказался.
По данным немецких СМИ, шпиона выявили ещё в декабре прошлого года. Федеральная прокуратура дала задание ведомству криминальной полиции применить к сотруднику из окружения Меркель "исполнительные меры". Расследование всё ещё продолжается. Как пишет издание Merkur, широкой общественности не сообщили, какие именно сведения этот человек передал египетской разведке.

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