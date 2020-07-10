Разведка Египта потеряла информатора: Рядом с Ангелой Меркель работал шпион

9 июля министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер представил доклад по вопросам охраны конституции. В нём говорится, что на протяжении нескольких лет рядом с Ангелой Меркель работал шпион. Немецкие издания называют его человеком из ближайшего окружения.

Сообщается, что разведка Египта потеряла информатора. Данные передавал сотрудник Федерального ведомства печати и информации. Пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Зайберт комментировать ситуацию отказался.

По данным немецких СМИ, шпиона выявили ещё в декабре прошлого года. Федеральная прокуратура дала задание ведомству криминальной полиции применить к сотруднику из окружения Меркель "исполнительные меры". Расследование всё ещё продолжается. Как пишет издание Merkur, широкой общественности не сообщили, какие именно сведения этот человек передал египетской разведке.