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Разведка донесла: Киев переходит в наступление в Донбассе

26 января 2022, 13:55  •  593 • Политика
ВСУ перебрасывают в Донбасс топливо и боеприпасы, заявили в ДНР. Разведка сообщает о готовящемся наступлении.
Представитель Народной милиции Донецкой народной республики в беседе с журналистами сообщил, что Киев перебрасывает в Донбасс топливо и боеприпасы. Всё говорит о том, что ВСУ готовятся к наступлению.
Командование Народной милиции внимательно следит за оппонентами, фиксируя все активные действия.
Согласно информации, полученной разведкой Народной милиции ДНР, на железнодорожные станции населённых пунктов Красноармейск, Дружковка, Зачатовка зафиксировано прибытие эшелонов с горюче-смазочными материалами и боеприпасами,
- сказал представитель милиции.
Весь этот груз нужен для восполнения запасов бригад ВСУ, которые находятся на линии соприкосновения. От патрулей ОБСЕ свои действия украинские военные пытаются скрыть. Поэтому и проводят разгрузку вагонов только в ночное время.
Помимо всего прочего, разведка выяснила, что бригадам ОТГ "Восток" в 15-20 километрах от линии соприкосновения поручено организовать склады для приёма боеприпасов "на грунт". Таким образом, ситуация становится всё более острой.
Напомним, конфликт на Украине продолжается с 2014 года - с момента, когда республики Донбасса заявили о своей независимости. В ООН полагают, что жертвами конфликта стало по меньшей мере 13 тысяч человек. Урегулировать конфликт, где Киев принуждает республики к возвращению под свой контроль, могли бы Минские соглашения. Они заключались при участии украинских властей. Но именно украинская сторона сегодня их саботирует.
В то же время наши западные "партнёры" не устают "накачивать" Украину оружием, заявляя, что делают это якобы из-за угрозы со стороны России. На самом же деле всё говорит о том, что Запад готовит наступление в Донбассе, чего и опасаются независимые республики.

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