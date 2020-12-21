Разведка докладывает: Шойгу рассказал о "больших ушах" на границе России

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе коллегии оборонного ведомства сообщил, что интенсивность разведки США у границ нашей страны в течение 2020 года выросла на 15 процентов в сравнении с 2019 годом.

Интерес к России проявляют как самолёты-шпионы, так и корабли из США, пояснил Шойгу. Кроме того, у западных, восточных и южных рубежей России системно проводятся тренировки НАТО, рассказал министр обороны России. Так, с августа по сентябрь этого года в манёврах альянса приняли участие 55 боевых самолётов, а также 12 кораблей. Последние являются носителями высокоточного оружия, рассказал министр в своём докладе.

Добавим, Сергей Шойгу не первый раз заявляет о повышенном вниманиии США к границам России. Кроме того, министр выражал обеспокоенность в связи с попытками НАТО демонстрировать силу в отношении России.