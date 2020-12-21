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Разведка докладывает: Шойгу рассказал о "больших ушах" на границе России
21 декабря 2020, 20:15 • 55 • Политика
Министр Сергей Шойгу в ходе коллегии по итогам года сообщил, что интерес наших так называемых партнёров возрастает. Всё чаще на границе можно заметить "большие уши" оппонентов из США. Кроме того, количество учений наращивает НАТО.
Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе коллегии оборонного ведомства сообщил, что интенсивность разведки США у границ нашей страны в течение 2020 года выросла на 15 процентов в сравнении с 2019 годом.
Интерес к России проявляют как самолёты-шпионы, так и корабли из США, пояснил Шойгу. Кроме того, у западных, восточных и южных рубежей России системно проводятся тренировки НАТО, рассказал министр обороны России. Так, с августа по сентябрь этого года в манёврах альянса приняли участие 55 боевых самолётов, а также 12 кораблей. Последние являются носителями высокоточного оружия, рассказал министр в своём докладе.
Добавим, Сергей Шойгу не первый раз заявляет о повышенном вниманиии США к границам России. Кроме того, министр выражал обеспокоенность в связи с попытками НАТО демонстрировать силу в отношении России.
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