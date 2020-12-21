Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русский Харьков достойно ответил украинизаторам
Крысы испугались? Украинская власть спешно уничтожает всю документацию по Донбас...
Больше 200 детей сгорели заживо: Разведчик разоблачил "горбачёвское враньё&...
"Тысячи смертей за неделю": Русская, уехавшая в Германию, показала нас...
Главная / Политика

Разведка докладывает: Шойгу рассказал о "больших ушах" на границе России

21 декабря 2020, 20:15  •  55 • Политика
Министр Сергей Шойгу в ходе коллегии по итогам года сообщил, что интерес наших так называемых партнёров возрастает. Всё чаще на границе можно заметить "большие уши" оппонентов из США. Кроме того, количество учений наращивает НАТО.
Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе коллегии оборонного ведомства сообщил, что интенсивность разведки США у границ нашей страны в течение 2020 года выросла на 15 процентов в сравнении с 2019 годом.
Интерес к России проявляют как самолёты-шпионы, так и корабли из США, пояснил Шойгу. Кроме того, у западных, восточных и южных рубежей России системно проводятся тренировки НАТО, рассказал министр обороны России. Так, с августа по сентябрь этого года в манёврах альянса приняли участие 55 боевых самолётов, а также 12 кораблей. Последние являются носителями высокоточного оружия, рассказал министр в своём докладе.
Добавим, Сергей Шойгу не первый раз заявляет о повышенном вниманиии США к границам России. Кроме того, министр выражал обеспокоенность в связи с попытками НАТО демонстрировать силу в отношении России.
Обсудить
Читать комментарии

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



55
Источник
Похожие новости
21 декабря 2020, 16:35
Русские в Берлине преподали урок "нахалам" из США: Оправдываться пришлось генералу
21 декабря 2020, 09:15
Не Тихановская и не Цепкало: политолог назвал преемника Лукашенко
21 декабря 2020, 05:35
Никита Михалков вскрыл технологию лжи: "Я не хочу, чтобы людей обманывали за мой счёт!"
21 декабря 2020, 16:35
"Кто же может быть крысой?" Никита Михалков показал прямые оскорбления Путина и указал на виновного
21 декабря 2020, 12:55
Россия переиграла США и Японию, сделав шаг на опережение: Курилы укрыли "противоракетным колпаком"
21 декабря 2020, 09:15
Передав откровения о COVID, Сергей Михеев заговорил о роли мирового правительства
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 декабря 2020, 18:45
Путин поставил Запад на место: Немецкий политолог о жёстком ответе президента России
19 декабря 2020, 21:30
Крысы испугались? Украинская власть спешно уничтожает всю документацию по Донбассу
20 декабря 2020, 01:10
"Началось?!" Военкор заподозрил опасное последствие COVID-19 по всему миру
18 декабря 2020, 08:50
Крылатую фразу года сказал Путин. "Чуть длиннее, чем у Лаврова, но..."
16 декабря 2020, 05:30
Когда начнётся война за Белоруссию между Россией и США? Эксперт назвал примерную дату
18 декабря 2020, 07:00
Угрожавший Путину украинский журналист обиделся и сорвался на Шойгу
20 декабря 2020, 21:20
Превратил Лондон в посмешище за наши же деньги: бегство журналиста BBC от Путина разозлило британцев
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.