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Разведение войск в Донбассе: Киев выбрал гуманитарные участки

16 января 2020, 01:39  •  60 • Война
Киев выбрал три дополнительных участка разведения вооруженных сил и средств на территории Донбасса — об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель.
По словам украинского лидера, для Киева и местных жителей важно, чтобы это были гуманитарные участки. Кроме того, Зеленский раскритиковал недопуск сотрудников Международного комитета Красного креста к пленным в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.
«Зеленский поблагодарил Меркель за активное участие в проведении саммита в «нормандском формате» в Париже 9 декабря и за поддержку Украины в вопросе мирного урегулирования конфликта на востоке», — говорится в сообщении пресс-службы офиса Зеленского.
Глава Украины пообещал, что на следующей встрече контактной группы в Минске 16 января украинские дипломаты поднимут вопрос введения дополнительных мер «для полного и всеобъемлющего прекращения огня».
Четыре дня назад президент России Владимир Путин принял в Кремле Ангелу Меркель. Встреча стала первой зарубежной поездкой для главы Германии в этом году. Переговоры длились более 3,5 часа — на час дольше запланированного времени.
По словам Меркель, эта встреча планировалась еще во время «нормандского саммита» в Париже месяц назад. Тогда лидеры России, Германии, Франции и Украины обсуждали урегулирование кризиса в Донбассе. Ситуация на Украине закономерно стала одной из тем нынешних переговоров.
По итогам общения с канцлером Владимир Путин отметил, что минские соглашения должны оставаться безальтернативными.
«По обоюдному мнению, минские соглашения остаются безальтернативной основой для нормализации ситуации на юго-востоке Украины. Важно, что конкретные задачи, поставленные в ходе наших недавних встреч в нормандском формате, воплотились в жизнь», — сказал Путин во время совместной с канцлером пресс-конференции.
Основными итогами декабрьской встречи «нормандской четверки» можно назвать договоренности об обмене пленными между Киевом и республиками Донбасса, который в итоге состоялся в конце прошлого года. Также лидеры выступили за всестороннее прекращение огня на юго-востоке Украины и условились вновь встретится в апреле.
«Мы очень надеемся, что украинская сторона начнет реализовывать и договоренности по политическому урегулированию. Продление закона об особом статусе Донбасса — это хороший шаг в правильном направлении, но закон должен стать бессрочным, как и предусмотрено в минских соглашениях. Необходимо закрепить особый статус Донбасса в украинской конституции, что тоже отражено в минских соглашениях», — добавил Путин на пресс-конференции.
В контексте внутриукраинского конфликта Германия, как и Россия, выступает за мирное урегулирование с соблюдением минских соглашений.
31 декабря прошлого года Путин провел телефонный разговор с Зеленским. Во время беседы лидеры поздравили друг друга с наступающим Новым годом.
Президенты дали положительную оценку обмену пленными, добавили в Кремле, констатировано, что это идет в русле договоренностей, достигнутых на саммите «нормандской четверки» в Париже.
«Акцентирована необходимость продолжения последовательной реализации минского «комплекса мер» сторонами внутриукраинского конфликта», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
При этом в офисе Зеленского также отметили, что лидеры договорились немедленно начать согласование нового списка для обмена пленными, среди прочего и «крымчан, которые находятся в Крыму и на территории России», и россиян, удерживаемых на Украине.
«Стороны выразили надежду на то, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе начнется в ближайшее время», — указали в офисе украинского лидера.
А двумя днями ранее в киевском аэропорту «Борисполь» встречали освобожденных в ДНР и ЛНР украинцев. 29 декабря состоялся обмен пленными между Киевом и Донбассом. На территорию Украины вернулись 76 человек, в Донбасс — 124. Процедура проходила в районе Горловки, передача пленных состоялась на КПП Майроск.
Украинский омбудсмен Ольга Кобцева заявила, что в ходе обмена девять человек отказались покидать территорию Украины. С противоположной стороны, по данным омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, отказались возвращаться четыре человека.
Обмен прошел по формуле «всех установленных лиц на всех установленных лиц». То есть в процедуре приняли участие лишь те, чей статус арестованных участников подтвердили и Киев, и Донбасс. Помимо этого, в процессе не были задействованы те, кто находится на территории России.
Предыдущий обмен пленными состоялся в конце 2017 года.

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