Разведение войск или «разводка лохов»?

В общем, уже никто никуда не уходит. Добровольцы останутся на линии разграничения в качестве «временных наблюдателей», - сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков. И об этом «есть договорённость» с президентом страны. Оружие «временные наблюдатели» якобы сдали, но едва ли найдётся хоть кто-то, кто поверит, что бандеровцы добровольно разоружились, не припася себе «схронов». Таким образом, сообщения об отводе украинских войск – болтовня для доверчивых. Пока Аваков – министр, всё останется, как было.

У «слуг народа» к Авакову отношение неоднозначное – во фракции есть немало желающих заменить самого могущественного, а значит, опасного силовика. Причём, против министра выступают как «соросята», так и мажоритарщики, между которыми особой дружбы не наблюдается. И попытка Авакова замылить глаза международным наблюдателям на Донбассе может стать поводом для его отставки. Вчерашнее интервью главы МВД сигнализировало о том, что он знает о своей возможной отставке и готов принять бой со «слугами».

Дабы упредить конфликт и расставить все точки над «ё», глава президентской администрации Андрей Богдан вынужден был дать разъяснения касательно договорённостей между Зеленским и Аваковым, о которых ранее публично не объявляли. Цитируем «Украинскую правду»: «Аваков – профессиональный человек, который обеспечил честные выборы. Возможно, это был бы правильный политический ход –сменить Авакова, и это бы понравилось обществу, но это было бы нечестно. Он работал на достижение результата, и он обеспечил этот результат. Мы дали ему карт-бланш». И ещё: «Честно, если бы не Арсен Аваков, то этих выборов в такой форме не состоялось бы». Занавес!

Таким образом, Богдан официально подтвердил, что президента с главой МВД связывают договорённости, которые не могут быть расторгнуты. Также Богдан признал, что Зеленский обязан Авакову за победу на выборах и свои обязательства признаёт. Это значит, что никакого вывода подконтрольных Авакову националистов с линии разграничения не будет – по той лишь причине, что Аваков никогда не отдаст своим янычарам такого приказа. А приказ, который отдаст кто-то другой, бандеровцы и не подумают выполнять.