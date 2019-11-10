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Разведение сил в районе Петровского началось. Несмотря на провокации Порошенко и лидера "Океана Эльзи"

10 ноября 2019, 07:09  •  22 • Политика
Украинская сторона и представители ДНР приступили к разведению сил в районе Петровского. Работа проводится, несмотря на провокации Порошенко и лидера "Океана Эльзи".
К отводу сил от линии соприкосновения в районе Петровского приступили силы Украины и Донецкой народной республики (ДНР). Ранее обе стороны выпустили сигнальные ракеты, оповестившие о готовности начать работу.
Информацию о запуске белой сигнальной ракеты украинской стороной подтвердили в представительстве ДНР.
Отметим, общая работа по подготовке к разведению сил на очередном этапе сопровождалась многочисленными провокациями. От визита бывшего президента Украины Петра Порошенко в Станицу Луганскую с его заявлениями об обмане со стороны Донбасса. До призыва партии "Голос" лидера группы "Океан Эльзи" Святослава Вакарчука выйти из Минских соглашений. И в то же время усилить экономический и военный потенциал страны, таким образом возвращая себе Донбасс. Причём представители партии говорили, что возвращение Донбасса возможно только на условиях Киева...

"Мы это сделали", или Что с Золотым

Ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил разведение сил в Донбассе в районе Золотого. "Несмотря на сложную ситуацию, мы осуществили разведение вблизи Золотого. Сделали всё в сроки и безопасно", - сказал он во время встречи с главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшаром Халитом Чевиком.
В то же время следует понимать, что разведение в районе Золотого, а также ряда других населённых пунктов Донбасса должно было произойти ещё месяц назад, когда Украина официально подписала "формулу Штайнмайера", регулирующую последовательность выполнения Минских соглашений. Тем не менее процесс отвода войск был сорван украинскими националистами, отказавшимися выполнять приказ президента Украины.
Провал отвода войск дорого обошёлся Киеву. Саммит "нормандской четвёрки", на который возлагал надежды Владимир Зеленский, был отложен на неопределённый срок из-за невыполнения украинской стороной своей части обязательств. В этой связи украинскому лидеру пришлось лично отправиться в Донбасс для урегулирования ситуации. В районе Золотого у Зеленского состоялся интересный разговор с украинскими националистами, который попал на видео и был опубликован в соцсетях.
"Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Оружие убери, а не переводи на акции", - сказал Зеленский обступившим его радикалам.

И, тем не менее, первый этап развода завершён

Представители мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе подтвердили, что обе стороны конфликта отвели войска и технику в районе Золотого. Отмечалось, что всё прошло без каких-либо серьёзных происшествий.
"Несмотря на сложную ситуацию, мы осуществили разведение вблизи Золотого. Сделали всё в сроки и безопасно. За это мы благодарны всем: и военным, и ОБСЕ, и всем, кто помогал", - сказал по этому поводу Владимир Зеленский.
Следующим на очереди населённым пунктом, где должно произойти разведение сил, стало как раз Петровское.

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