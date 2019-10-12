Разведение сил в Донбассе: Жертвой ВСУ стал беспилотник ОБСЕ - источник

"Украинская армия открыла огонь по беспилотнику ОБСЕ в районе разведения сил и средств Богдановка — Петровское", - сообщает проект Inside Donetsk.

Напомним, сегодня должна была состояться третья попытка начать разведение сил в Донбассе после того, как неделю назад Украина таки подписала "формулу Штайнмайера".

Пока два предыдущих раза отвода сил и средств срывались по вине украинской стороны. Ополченцы неоднократно давали сигнал ракетой, что готовы к процессу.

"Украинская сторона не выполняет мероприятий по отводу. Она также не оповещает нас о готовности к разведению сил и средств", - отметил ранее руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) генерал-майор Руслан Якубов. - Пока оно (разведение. - Ред.) умышленно затягивается".

По информации Якубова, "украинские подразделения к разведению готовы", однако "команды для разведения до сих пор не поступило".

И вот теперь, на третий день ожидания, ВСУ открыли огонь. Да еще и по беспилотнику ОБСЕ.