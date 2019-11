Разведение сил в Донбассе: Зеленский ходит по острию бритвы

Спустя почти месяц после согласования «формулы Штайнмайера» Украина и ополченцы из ДНР и ЛНР начали вывод своих вооружённых сил с линии соприкосновения. 30 октября манёвр удалось провернуть в Луганске, около населённого пункта Золотое. 9 ноября разведение сил стартовало на границе ДНР и Украины, в местечке Петровское. Ополченцы выпустили в небо ракетницу белого цвета, спустя пару минут то же самое сделали украинские силовики. За разведением войск, которое должно продлиться три дня, наблюдают представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Немецкий журнал Der Spiegel предупреждает о рисках, связанных с оппозицией украинских националистов и военных Зеленскому.

«Опасение велико, что Зеленский слишком сильно сблизится с Кремлём. Риски очень высоки, Зеленский движется по тонкой грани. Кто нам даст гарантии?» – приводит Der Spiegel слова украинского военного эксперта Олега Жданова.

Большинство украинцев хотят окончания войны, но «не любой ценой», отмечается в статье.

– пишет Der Spiegel.

Но для Зеленского очень важно встретиться с российским коллегой. «Он намерен провести саммит с Путиным уже в этом году только по символическим соображениям. Он хочет лично поговорить с российским президентом о шагах по урегулированию на Донбассе и оживлению мирного процесса», – подчёркивает издание.

Der Spiegel отмечает, что подписанная Киевом «формула Штайнмайера» не предусматривает передачу контроля над российско-украинской границей ВСУ.

Зеленский не может гарантировать соотечественникам, сохранит ли Москва на долгое время влияние на Донбассе. Кроме того, по мнению киевского политолога Владимира Фесенко, у украинского президента нет долгосрочного плана по решению конфликта. Он действует поэтапно, как и подобает выходцу из шоу-бизнеса.

Британский канал BBC полагает, что после размежевания воинских формирований в Петровском будут устранены все препоны для встречи Путина и Зеленского.

«После Станицы Луганской и Золотого село Петровское было последней точкой на линии соприкосновения, где это необходимо было сделать в рамках заключённых в Минске договорённостей. После подписания Киевом «формулы Штайнмайера» и развода сил на всех трёх участках фронта не останется формальных препятствий для проведения встречи в «нормандском формате», на которой лидеры Германии, Франции, Украины и России вновь попытаются найти выход из донбасской войны», – говорится в репортаже BBC.

Владимир Зеленский с самого дня инаугурации говорил о желании поскорее провести встречу в «нормандском формате», которая не проходила уже три года. Однако «из-за выдвигаемых Москвой условий её сроки постоянно сдвигались». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя тему саммита, не уставал повторять, что Москва пристально следит за разведением войск на Донбассе.

Американское посольство в Киеве похвалило Зеленского за ускорение мирного процесса.

– заявил временный поверенный США в Украине Уильям Тейлор.

Свой восторг едва скрывал и генсек ОБСЕ Томас Гремингер.

«Приветствую подтверждение ОБСЕ разведения сил, начатого в Петровском. Надеюсь на дальнейшие шаги для продвижения прогресса», – написал он в Твиттере.

