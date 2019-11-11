Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Песков прокомментировал данные FT о недвижимости Асада в «Москва-Сити»
"Сотрудничаем с НАТО и готовы ответить": Глава Минобороны Украины - о ...
Военные технологии США и Израиля утекли в Россию (Руслан Осташко)
Укрепить иммунитет: Путин призвал следить за распределением бюджета
Главная / В мире

Разведение сил в Донбассе: Зеленский ходит по острию бритвы

11 ноября 2019, 22:09  •  91 • В мире
9 ноября в местечке Петровское в Донецкой области началось долгожданное разведение сил украинской армии и ополченцев из ДНР. Западные СМИ считают, что Зеленский устранил последнюю помеху для встречи с Путиным, но «ходит по острию лезвия»
Автор:
Гасанов Камран
Спустя почти месяц после согласования «формулы Штайнмайера» Украина и ополченцы из ДНР и ЛНР начали вывод своих вооружённых сил с линии соприкосновения. 30 октября манёвр удалось провернуть в Луганске, около населённого пункта Золотое. 9 ноября разведение сил стартовало на границе ДНР и Украины, в местечке Петровское. Ополченцы выпустили в небо ракетницу белого цвета, спустя пару минут то же самое сделали украинские силовики. За разведением войск, которое должно продлиться три дня, наблюдают представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Немецкий журнал Der Spiegel предупреждает о рисках, связанных с оппозицией украинских националистов и военных Зеленскому.
«Опасение велико, что Зеленский слишком сильно сблизится с Кремлём. Риски очень высоки, Зеленский движется по тонкой грани. Кто нам даст гарантии?» – приводит Der Spiegel слова украинского военного эксперта Олега Жданова.
Большинство украинцев хотят окончания войны, но «не любой ценой», отмечается в статье.
Климат изменился, Зеленский впервые ощущает встречный ветер: только в октябре в Киеве на протесты вышли более 10 000 человек – не только националисты, ветераны и сторонники Порошенко. Для них президент зашёл слишком далеко с Москвой,
– пишет Der Spiegel.
В. Зеленский. Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Globallookpress
Но для Зеленского очень важно встретиться с российским коллегой. «Он намерен провести саммит с Путиным уже в этом году только по символическим соображениям. Он хочет лично поговорить с российским президентом о шагах по урегулированию на Донбассе и оживлению мирного процесса», – подчёркивает издание.
Der Spiegel отмечает, что подписанная Киевом «формула Штайнмайера» не предусматривает передачу контроля над российско-украинской границей ВСУ.
Зеленский не может гарантировать соотечественникам, сохранит ли Москва на долгое время влияние на Донбассе. Кроме того, по мнению киевского политолога Владимира Фесенко, у украинского президента нет долгосрочного плана по решению конфликта. Он действует поэтапно, как и подобает выходцу из шоу-бизнеса.
Британский канал BBC полагает, что после размежевания воинских формирований в Петровском будут устранены все препоны для встречи Путина и Зеленского.
«После Станицы Луганской и Золотого село Петровское было последней точкой на линии соприкосновения, где это необходимо было сделать в рамках заключённых в Минске договорённостей. После подписания Киевом «формулы Штайнмайера» и развода сил на всех трёх участках фронта не останется формальных препятствий для проведения встречи в «нормандском формате», на которой лидеры Германии, Франции, Украины и России вновь попытаются найти выход из донбасской войны», – говорится в репортаже BBC.
Фото: Alexander Rekun / Globallookpress
Владимир Зеленский с самого дня инаугурации говорил о желании поскорее провести встречу в «нормандском формате», которая не проходила уже три года. Однако «из-за выдвигаемых Москвой условий её сроки постоянно сдвигались». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя тему саммита, не уставал повторять, что Москва пристально следит за разведением войск на Донбассе.
Американское посольство в Киеве похвалило Зеленского за ускорение мирного процесса.
Вчера в Золотом и Петровском я воочию убедился, как Украина продвигает мир, предпринимая шаги к намеренному разъединению своих сил, обеспечивая при этом безопасность гражданских лиц. России пора продемонстрировать реальную приверженность миру,
– заявил временный поверенный США в Украине Уильям Тейлор.
Фото: Alexander Rekun / Globallookpress
Свой восторг едва скрывал и генсек ОБСЕ Томас Гремингер.
«Приветствую подтверждение ОБСЕ разведения сил, начатого в Петровском. Надеюсь на дальнейшие шаги для продвижения прогресса», – написал он в Твиттере.
Welcome @OSCE_SMM confirmation disengagement started in #Petrivske. Look for further steps to build on recent progress. https://t.co/6awpWhWK62
— Thomas Greminger (@gremingerosce) November 10, 2019
В ДНР, ЛНР и Москве отмечают, что разведение сил удалось осуществить во многом благодаря поездкам Зеленского на линию фронта. Долгое время украинские силовики и добровольческие армии блокировали мирную инициативу. Однако, вопреки критике в адрес «беззубого» президента, Зеленский смог прогнуть свою линию и устранил последнюю помеху на пути к проведению встречи с Путиным.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



91
Источник
Похожие новости
11 ноября 2019, 22:09
Сторонники независимости Каталонии перекрыли испано-французскую границу
11 ноября 2019, 18:54
NI придумал, как устроить "худший кошмар" для России и Китая
11 ноября 2019, 02:24
«Найти способ успокоить ситуацию»: президент Боливии Эво Моралес ушёл в отставку
11 ноября 2019, 18:54
Новый глава - новые приоритеты: Партия "Слуга народа" должна быть "секси" и возбуждать
11 ноября 2019, 22:09
"США мало потеряли от санкций. А Европа много": Меры против России не сработали - депутат бундестага
11 ноября 2019, 15:24
«По лекалам госпереворота»: как развивается ситуация в Боливии на фоне отставки президента Моралеса
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 ноября 2019, 16:09
Сбросить "социальный балласт": Зеленский сдаст пенсионеров ради МВФ - эксперт
11 ноября 2019, 12:24
"Убралась бы туда, откуда приехала": На ярмарке в Закарпатье приезжая украинка устроила языковой скандал
07 ноября 2019, 07:39
На Белорусском ТВ начали мочить Россию (Telegram. Обзор)
06 ноября 2019, 02:24
"Это не Евровидение": На MTV объяснили, как украинка Maruv стала "Лучшим российским исполнителем"
08 ноября 2019, 12:54
"Мне кажется, что это кошмарный сон": Резидент Comedy Club с Украины пришёл в ужас от толп нацистов в Киеве
05 ноября 2019, 16:24
«Исторический враг немецких и украинских наци»: за что гитлеровцы ненавидели Героя Советского Союза Николая Кузнецова
07 ноября 2019, 04:24
Осталось две недели: Кабмин Украины устал ждать марта, чтобы запретить ввоз вагонов из России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.