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Разведчики России и Белоруссии раскрыли американцев в Польше
20 ноября 2020, 16:15 • 348 • Политика
Современные западные технологии не смогли раскачать республику
Против Белоруссии сегодня направлены усилия лучших спецагентов США. Об этом заявил глава Республики Александр Лукашенко в пятницу, 20 ноября.
По его словам, разведка России и Белоруссии обнаружила американские центры в соседних странах.
"США под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали. (...) Ни одного поляка там нет. Это только территория. Там все американцы сидят – умные, талантливые, способные люди",
– подчеркнул Лукашенко. Он пояснил, что западные агенты используют современные технологии, чтобы "качать планету", а сейчас через Интернет пытаются воздействовать на ситуацию в Минске.
"Им, понимаете, поперек горла Беларусь, надо смять. Не получится!"
– приводит "БелТА" слова президента. Своими размышлениями он поделился в ходе посещения завода "Гомсельмаш". Там же он высказался и о главной проблеме, с которой столкнулись Белоруссия, Россия и Украина.
Ранее Лукашенко заявлял, что беспорядки в Белоруссии организуют координаторы из Польши, Чехии, Литвы. При этом российская разведка даже подсчитала, сколько Запад потратил на подготовку белорусских протестов.
О том, что в Белоруссии планируются провокации и массовые акции, предупреждал и глава СВР Сергей Нарышкин.
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