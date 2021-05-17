|
Разведчик выдал точки уязвимости США. Путин знал?
17 мая 2021, 16:50 • 167 • Политика
Бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клеппер выдал точки уязвимости страны. По его словам, президент России Владимир Путин, вероятнее всего, о них знал.
Речь в первую очередь идёт о кибербезопасности. Разговоры о ней начались после недавней удачной хакерской атаки на американский трубопровод Colonial Pipeline, которая показала, что ИТ-преступники могут достаточно легко парализовать работу половины заправок страны.
И хотя власти США не связывают атаку хакеров напрямую с Россией, Джеймс Клеппер не исключает, что Владимир Путин мог знать о ней.
Джеймс Клеппер призвал президента США Джо Байдена поговорить со своим русским коллегой и дать ему понять, что кибератаки должны прекратиться.
Напомним, ранее хакеры из группировки DarkSide (предположительно, находится в России или в одной из стран Восточной Европы) заразили вирусом-вымогателем компьютеры Colonial Pipeline, что привело к остановке работы оборудования. По информации агентства Bloomberg, компании пришлось выплатить киберпреступникам 5 млн долларов, чтобы восстановить контроль.
Официальные власти США не считают, что власти России могут иметь хоть какое-нибудь отношение к данному инциденту.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
167
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 мая 2021, 22:35
|
13 мая 2021, 00:05
|
11 мая 2021, 06:50
|
12 мая 2021, 16:45
|
14 мая 2021, 07:15
|
13 мая 2021, 17:30
|
10 мая 2021, 18:55