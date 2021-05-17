Разведчик выдал точки уязвимости США. Путин знал?

Бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клеппер выдал точки уязвимости страны. По его словам, президент России Владимир Путин, вероятнее всего, о них знал.

Речь в первую очередь идёт о кибербезопасности. Разговоры о ней начались после недавней удачной хакерской атаки на американский трубопровод Colonial Pipeline, которая показала, что ИТ-преступники могут достаточно легко парализовать работу половины заправок страны.

И хотя власти США не связывают атаку хакеров напрямую с Россией, Джеймс Клеппер не исключает, что Владимир Путин мог знать о ней.

"Мне сложно поверить, что Владимир Путин не знал об этой атаке, а если вспомнить, какой вред и хаос она спровоцировала, то можно с большой долей уверенности сказать, что его это всё радует", - цитирует бывшего разведчика ИноTV со ссылкой на CNN.

Джеймс Клеппер призвал президента США Джо Байдена поговорить со своим русским коллегой и дать ему понять, что кибератаки должны прекратиться.

Напомним, ранее хакеры из группировки DarkSide (предположительно, находится в России или в одной из стран Восточной Европы) заразили вирусом-вымогателем компьютеры Colonial Pipeline, что привело к остановке работы оборудования. По информации агентства Bloomberg, компании пришлось выплатить киберпреступникам 5 млн долларов, чтобы восстановить контроль.

Официальные власти США не считают, что власти России могут иметь хоть какое-нибудь отношение к данному инциденту.