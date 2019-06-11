Разведчик ВВС США создал аномалию над Калининградом - источник

Рядом с российскими границами появился американский военный самолет радиоэлектронной борьбы и подавления EC-130H Compass Call. Как пишет информационно-новостной портал Avia.pro, засечь путь самолета удалось на специализированных сайтах. Традиционно этот самолет задействуют для подавления средств РЛС и коммуникаций противника при проведении военных наступательных операций.

Несколько часов покружив у наших границ, тот же самолет удалось разглядеть в нескольких километрах от воздушного пространства Калининградской области. Источники издания уверены, что пилоты "проверяли возможности подавления российских систем".

Вся разведывательная операция длилась несколько часов. А "напарниками" американского разведчика стали самолеты ВВС Швеции.

Тут стоит добавить, что официальных сообщений от командования ВВС США не последовало. Не говорят об инциденте и в Минобороны России. Однако эксперты издания заверяют, что имело место быть даже нарушение границ. Впрочем, есть вероятность, что аномалия появилась вследствие примененных инструментов подавления.

"Версию о том, что ВВС США применили против России средства РЭБ, доказывает странный маршрут полёта американского военного самолёта через территорию Калининградской области, что явно указывает на нарушение спутниковой связи в этом регионе, поскольку реального пересечения границы РФ не было, однако аномалия могла быть вызвана в том числе и системами подавления", - говорится в сообщении издания.