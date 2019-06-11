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Разведчик ВВС США создал аномалию над Калининградом - источник

11 июня 2019, 12:39  •  118 • Политика
Американский военный самолёт "глушил" Калининград и даже нарушил воздушное пространство России, настаивает источник. По версии Avia.pro, над Калининградом была создана аномалия.
Рядом с российскими границами появился американский военный самолет радиоэлектронной борьбы и подавления EC-130H Compass Call. Как пишет информационно-новостной портал Avia.pro, засечь путь самолета удалось на специализированных сайтах. Традиционно этот самолет задействуют для подавления средств РЛС и коммуникаций противника при проведении военных наступательных операций.
Несколько часов покружив у наших границ, тот же самолет удалось разглядеть в нескольких километрах от воздушного пространства Калининградской области. Источники издания уверены, что пилоты "проверяли возможности подавления российских систем".
Вся разведывательная операция длилась несколько часов. А "напарниками" американского разведчика стали самолеты ВВС Швеции.
Тут стоит добавить, что официальных сообщений от командования ВВС США не последовало. Не говорят об инциденте и в Минобороны России. Однако эксперты издания заверяют, что имело место быть даже нарушение границ. Впрочем, есть вероятность, что аномалия появилась вследствие примененных инструментов подавления.
"Версию о том, что ВВС США применили против России средства РЭБ, доказывает странный маршрут полёта американского военного самолёта через территорию Калининградской области, что явно указывает на нарушение спутниковой связи в этом регионе, поскольку реального пересечения границы РФ не было, однако аномалия могла быть вызвана в том числе и системами подавления", - говорится в сообщении издания.

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