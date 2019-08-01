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Развалившим оборонку приготовиться: Новое дело против Порошенко накроет десятки людей - Портнов
01 августа 2019, 13:54 • 149 • Политика
Госбюро расследований Украины (ГБР) зарегистрировало новое уголовное дело в отношении экс-президента страны Петра Порошенко, а также экс-главы Нацбанка (НБУ) Валерии Гонтаревой и ряда других лиц. Их подозревают в причастности к многомиллионным хищениям валюты из "Укроборонпрома" в офшоры через фиктивные контракты.
Как сообщил в четверг в своем телеграм-канале бывший первый замруководителя администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича адвокат Андрей Портнов, новое уголовное дело может накрыть десятки людей из окружения Петра Порошенко.
Предметом дела является преступная схема, организованная группой лиц в составе Порошенко, Гонтаревой и чиновников Укроборонпрома и Укрэксибанка с целью наживы, пояснил адвокат. При этом фигурантов не остановило осознание того, что их действия наносят ущерб нацбезопасности и обороноспособности Украины, подчеркнул он.
Группа организовала хищения прямо из концерна Укроборонпром, перечисляя многомиллионные переводы валюты в офшоры под фиктивные контракты, сообщил Портнов. Для этого правление НБУ по прямому поручению Порошенко и Гонтаревой в январе 2016 года отменило акты НБУ о валютном контроле внешнеэкономических операций.
С этого момента платежи Укроборонпрома в офшоры проходили предоплатой без валютного контроля НБУ и ограничений в суммах, подчеркнул Портнов. "Это даже не закупка Порошенко у самого себя на Кузне на Рыбальском военной техники по завышенным ценам с похищением из бюджета разницы", - отметил он.
По словам Портнова, через эту схему совершалось "прямое и бесцеремонное перечисление" средств военного бюджета в офшоры под руководством Порошенко и Гонтаревой.
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