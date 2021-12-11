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Развалить Россию? У народа вопросы: Шахназаров сделал особое предложение Путину

11 декабря 2021, 23:15  •  339 • Политика
Режиссёр Карен Шахназаров прокомментировал идею своего коллеги Александра Сокурова, фактически предложившего президенту Владимиру Путину развалить Россию - отпустить желающих из её состава. Шахназаров же в прямом эфире программы "60 минут" предложил главе государства приглашать людей, которые заинтересованы в целостности России, подчеркнув, что у народа накопилось много вопросов.
"Дело хорошее - с художниками поговорить", - заметил режиссёр Карен Шахназаров, комментируя недавнюю полемику президента России Владимира Путина с режиссёром Александром Сокуровым во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Последний высказал мнение, что северокавказские республики необходимо отпустить, если они не желают оставаться в составе России.
Глава государства попросил режиссёра в ответ "не будить лихо", сделав Сокурову замечание.
Диспут получил широкое общественное обсуждение. В словах режиссёра эксперты усмотрели желание фактически развалить Россию, тем самым осуществив мечту наших либералов и Запада. К слову, о том, что превратить Россию в Московию мечтают в НАТО, Путин также напомнил Сокурову во время беседы.
Карен Шахназаров в прямом эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия" предложил президенту "поговорить с художниками из другого лагеря".
"У нашей политической элиты такая старинная традиция - уговаривать либералов, которые представляют на самом деле процентов десять населения, - заметил режиссёр. - Владимир Владимирович рассказывает им про агентов ЦРУ, и видно по лицам, что они думают: "Ну и хорошо, что сидели эти агенты ЦРУ".
По мнению Шахназарова, "если соблюдать баланс, есть смысл приглашать людей, которые заинтересованы в целостности России, отстаивают её интересы, у которых, между прочим, тоже накопилось много вопросов".
"Традицию "эти никуда не денутся, надо с теми поговорить" - надо каким-то образом менять, - призвал режиссёр в прямом эфире. - Большинство граждан нашей страны любой национальности категорически понимает, о чём идёт речь, и категорически этого не хочет".

Есть же святые вещи!

В свою очередь лидер ЛДПР Владимир Жириновский на "Соловьёв LIVE" заметил в беседе с теле- и радиоведущим Владимиром Соловьёвым, что "мы всё время стараемся в чём-то угодить Западу: смотрите, у нас все говорят что хотят, мы никому не запрещаем". В этом контексте он припомнил и Сокурова, и ещё "ряд деятелей".
"Говорить - это правильно, но есть святые вещи, нельзя такое про страну говорить", - подчеркнул парламентарий.

"Дороскомнадзорится"

К такому выводу пришла главред RT Маргарита Симоньян. Судя по всему, словам Сокурова она не сильно удивилась. В своём Telegram-канале она заметила:
"Разве это не тот же самый Сокуров, который призывал отпустить террориста Сенцова, а меня, Соловьёва и других журналистов, наоборот, посадить за поддержку Донбасса? Не тот же Сокуров, который требовал вернуть Японии наши острова?"

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