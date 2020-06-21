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Развалить любую страну: Пушков пошагово объяснил план США
21 июня 2020, 20:00 • 63 • Политика
Не так давно, во время визита в Минск, госсекретарь США произнёс сакральную фразу: "США хотят помочь Белоруссии создать своё собственное суверенное государство… И всё, что вам нужно, - обратиться к нам". И вот теперь можно наблюдать воплощение в жизнь известного американского плана, при помощи которого Вашингтон не в первый раз разваливает страны. И делается это в несколько шагов, суть которых раскрыл Алексей Пушков.
По мнению российского сенатора, как только американцы кому-то предлагают помочь в "создании суверенного государства", то включается следующая последовательность действий.
Шаг первый: начинается плотное обхаживание США и их союзниками лидера этой страны. В результате у него создаётся "ложное ощущение стабильного партнёрства" с западными странами.
Одновременно с этим "дорогие западные партнёры" делают второй шаг - начинают старательно раскачивать ситуацию в этой стране, понуждая к активности недовольные массы среди населения. При этом целью их является главным образом молодёжь.
Третьим шагом, считает Пушков, становится выдвижение нового лидера. Конечно, он представляет "протестные массы". И этот кандидат появится тогда, когда у главы государства начнёт пропадать ощущение ложного партнёрства.
В это же время власти всячески поощряются к отказу от партнёрства с Россией. И это уже четвёртый шаг.
И вот ситуация вплотную подводится в майдану, а затем и к замене ложного и ставшего ненужным "партнёра" на ставленника США. Это шаг пятый.
И после этого начинается экономический развал, закрываются многие предприятия, окончательно рвутся все связи с Россией, много говорится об "евроинтеграции" и так далее.
Скриншот: Telegram/Алексей Пушков
"Всё, круг замкнулся: в действие вступает ложный "суверенитет", означающий полную зависимость от США, МВФ и ЕС. В Вашингтоне пьют шампанское", - констатирует Алексей Пушков.
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