Развалить любую страну: Пушков пошагово объяснил план США

По мнению российского сенатора, как только американцы кому-то предлагают помочь в "создании суверенного государства", то включается следующая последовательность действий.

Шаг первый: начинается плотное обхаживание США и их союзниками лидера этой страны. В результате у него создаётся "ложное ощущение стабильного партнёрства" с западными странами.

Я бы назвал это эффектом Януковича, - пишет Пушков в публикации в своём Telegram-канале.

Одновременно с этим "дорогие западные партнёры" делают второй шаг - начинают старательно раскачивать ситуацию в этой стране, понуждая к активности недовольные массы среди населения. При этом целью их является главным образом молодёжь.

Третьим шагом, считает Пушков, становится выдвижение нового лидера. Конечно, он представляет "протестные массы". И этот кандидат появится тогда, когда у главы государства начнёт пропадать ощущение ложного партнёрства.

В это же время власти всячески поощряются к отказу от партнёрства с Россией. И это уже четвёртый шаг.

И вот ситуация вплотную подводится в майдану, а затем и к замене ложного и ставшего ненужным "партнёра" на ставленника США. Это шаг пятый.

И после этого начинается экономический развал, закрываются многие предприятия, окончательно рвутся все связи с Россией, много говорится об "евроинтеграции" и так далее.

Скриншот: Telegram/Алексей Пушков

"Всё, круг замкнулся: в действие вступает ложный "суверенитет", означающий полную зависимость от США, МВФ и ЕС. В Вашингтоне пьют шампанское", - констатирует Алексей Пушков.