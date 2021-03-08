Развала страны могло не быть: Кравчук раскрыл детали личной беседы Ельцина и Горбачёва

СССР можно было спасти и уберечь от развала страну, уверен Леонид Кравчук. Он раскрыл детали личной беседы Бориса Ельцина и Михаила Горбачёва. Первый предложил реформу государственного устройства, которая, по мнению первого президента Украины, обеспечила бы сохранение Советского Союза. Горбачёв, однако, отверг эту идею.

Первый украинский президент Леонид Кравчук объяснил, как, по его мнению, можно было бы сохранить СССР.

В комментарии для "Украины 24" он рассказал о плане, который незадолго до распада Советского Союза предлагал первый президент РФ Борис Ельцин.

Он хотел превратить страну в конфедерацию. Кравчук уверен, что такой шаг обеспечил бы дальнейшую жизнь СССР, однако данная инициатива не нашла поддержки.

Против неё высказался первый президент Советского Союза Михаил Горбачёв. Сначала он попросил Ельцина привести пример страны, где существовало бы такое государственное устройство. Услышав в ответ "Швейцария", Горбачёв тут же отверг эту идею: