Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
После отказа Киева в экстрадиции убийцы–«правосека» власти США решили взяться за...
Аваков рассказал о несогласии с Зеленским и сделал заявление о своей отставке
Галичане плачутся: «Теперь русню не прихлопнуть»
Жёсткая критика США в ООН привела к неожиданной реакции Запада - Sina
Главная / Политика

Развала страны могло не быть: Кравчук раскрыл детали личной беседы Ельцина и Горбачёва

08 марта 2021, 21:00  •  60 • Политика
СССР можно было спасти и уберечь от развала страну, уверен Леонид Кравчук. Он раскрыл детали личной беседы Бориса Ельцина и Михаила Горбачёва. Первый предложил реформу государственного устройства, которая, по мнению первого президента Украины, обеспечила бы сохранение Советского Союза. Горбачёв, однако, отверг эту идею.
Первый украинский президент Леонид Кравчук объяснил, как, по его мнению, можно было бы сохранить СССР.
В комментарии для "Украины 24" он рассказал о плане, который незадолго до распада Советского Союза предлагал первый президент РФ Борис Ельцин.
Он хотел превратить страну в конфедерацию. Кравчук уверен, что такой шаг обеспечил бы дальнейшую жизнь СССР, однако данная инициатива не нашла поддержки.
Против неё высказался первый президент Советского Союза Михаил Горбачёв. Сначала он попросил Ельцина привести пример страны, где существовало бы такое государственное устройство. Услышав в ответ "Швейцария", Горбачёв тут же отверг эту идею:
Нет-нет-нет, так нельзя, должен быть один президент.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



60
Источник
Похожие новости
08 марта 2021, 09:05
"Русские - это ртуть": Стало известно старое пророчество Бисмарка о России
08 марта 2021, 10:55
"Взвод гомосексуалистов" взбудоражил ВСУ. Военные заявили об измене
08 марта 2021, 09:05
"Это очень мощные шаги": В Киеве ждут ответа на "сильный удар по России"
08 марта 2021, 14:35
Вместо "сильного удара по России": Депутат раскрыл грандиозный промах Киева
08 марта 2021, 09:05
Меган Маркл и принц Гарри выдвинули серьёзное обвинение против королевской семьи
08 марта 2021, 14:35
"Удар на убой": Демпартия США выдала британцам чёрную "метищу" - профессор
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 марта 2021, 04:15
Спасти Украину от "агрессивного Донбасса": НАТО готовится к переброске – эксперт
05 марта 2021, 09:35
Академию президента России захватил Запад
05 марта 2021, 11:25
"Небольшой подзатыльник" обеспечил спокойную ночь в Донбассе: "А если хорошо по зубам?"
02 марта 2021, 21:05
Операция «Ледовый таран» по уничтожению Крымского моста провалилась
05 марта 2021, 03:10
"Это враги народа?": Отмена летнего времени лишит украинцев миллиардов гривен
06 марта 2021, 23:10
Откуда у вас столько понтов? — Комаровский осадил пропагандиста Гордона
03 марта 2021, 17:15
Лютуют? Пусть крестятся: американцы получили русский ответ от полковника ФСБ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.