Развал украинской медицины приведёт к параду суверенитетов

Украинские врачи начали выкладывать в сеть распечатки доплат, публично обещанных Зеленским медикам. Оказалось, что президент «кинул» не только пенсионеров, которым гарантировал доплату в 1000 гривен, но и врачей, которые в малопригодных для медпомощи условиях, спасают пациентов от коронавируса.Все-таки, в своих видеороликах Зеленский не раз говорил, что докторам и медсестрам будут платить за отработанные часы в условиях пандемии. А его партия «Слуга народа» обещала, что медицинские работники, работающие над ликвидацией эпидемии «ковида», получат надбавки к зарплате в размере до 200%. А что в реальности?Киевский инфекционист Дмитрий Лукаш показал, какую зарплату платят врачам Оболонской больницы №8, которую назначили «коронавирусной». Он выложил выписку из банковской карты, где видно, что аванс врача составляет 1910 гривен (70 долларов).«У Зеленского офигенно придумали - из госбюджета деньги на зарплаты врачам не дают. Как же они решили вопрос? Разослали письма счастья по обладминистрациям с требованием «проконтролировать выплату зарплаты медикам». Ну вот – контролируют», - пишет инфекционист.В свою очередь, врач-нейрохирург столичной больницы Скорой помощи (БСП) Марина Гаврилишина пожаловалась на то, что ее апрельская зарплата составила всего...1500 гривен. При этом медик указала на полное отсутствие в больнице обещанных средств защиты персонала - масок, очков, костюмов. О сложившейся ситуации врач написала на своей странице в Facebook.«Возможно хирургам, которые проводят плановые операции, зарплаты не нужны, но не ургентным! Мы работаем круглосуточно, неотложно предоставляем медицинскую помощь - это тяжелые случаи, которые требуют срочной нейрохирургической помощи! Не спим, не едим, в туалет не имеем времени сходить!!! Круглосуточные дежурства на ногах!!! И вот как наш труд оценивает государство... С таким отношением в Украине скоро не будет нормальных ургентных врачей», - посетовала специалист.«Судя по тому, что нам было обещано властями, я разозлилась и решила поделиться маленькой правдой в период пандемии. Возможно, в конце месяца что-то добавят... Но это не справедливо по отношению к ургентным врачам-нейрохирургам, да и вообще, ко всем медикам», - рассказала женщина.Отметим, что несколько дней назад Зеленский подписал изменения в госбюджет на 2020 год, связанные с оптимизацией расходов в связи с эпидемией коронавируса. Согласно новым бюджетным установкам, был создан Фонд для борьбы с коронавирусом в объеме 64,7 миллиардов гривен. А еще 15,8 миллиардов гривен выделены для доплат к зарплате медицинским работникам, которые противостоят «ковиду». Однако, пока никакой компенсации врачи, которые первыми становятся жертвами заражения (в Украине заболело «короной» около тысячи медработников), не получали. Власть все повесила на местные бюджеты, где нет денег на зарплаты, пенсии, инфраструктуру. Так что медицину они точно не потянут…Кстати, некоторые эксперты уже прогнозируют, что такой подход может стать одним из поводов для федерализации очень унитарной Украины.«Главное – не останавливайтесь. Если центр выгребает деньги, а потом вешает все расходы на регионы, ничего не давая взамен, начинается сепаратизм, ага», - предупреждает Ростислав Горюновский.