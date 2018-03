Развал России изнутри. Где путь к спасению? • 110 • Аналитика Царство, разделившееся в себе, не уцелеет,

и дом, разделившийся в себе, не устоит

(Евангелие от Матфея)



Но ведь разделились мы. Разделились по уровням дохода социальных групп, по степени доступа к общественным благам, по кланам, пристроившимся к бюджетной синекуре, по убеждениям и, что самое печальное, замкнулись в личных мирках представлений о большом и сложном внешнем мире, что и порождает едва ли вражду в ходе социальных процессов. И наш общий дом зашатался под натиском внешних очень недружественных сил.









Наша судьба, судьба российского народа, судьба русской цивилизации в руках государства. Государство управляет всеми процессами развития/деградации страны, защищает нас от внешних посягательств и развала изнутри. С защитой от внешних врагов у нас всё более-менее понятно – в послании Федеральному собранию Владимира Путина этот аспект был изложен убедительно.



Другое дело – опасности для страны, исходящие изнутри. В первую очередь такие опасности исходят от самой государственной системы. Бюрократическая эволюция грозит завести общественно-экономическое развитие страны в тупик. И этот путь был выбран наиболее активной, но деструктивной частью людей (политологи называют эту часть общества «элитой», как принято в кинологии). Будем и мы придерживаться здесь этой терминологии.



Поскольку выбранный путь развития был очевидно деструктивным, автор изложил своё видение совершенствования государственной машины в книге [2]. Затем повторно в [3]. Кроме того, была сделана выписка в форме предложений по совершенствованию системы государственного управления в интересах конструктивного общественно-экономического развития. Эти предложения были положены на стол одному должностному лицу.



И начались странные события. По всем уровням власти и территориям, как грибы после дождя, стали появляться общественные палаты и общественные советы при ведомствах. Эти структуры быстро укоренились, на них выделены приличные бюджетные ассигнования, в составы палат и советов вошли «активные» граждане. Создана некая система — антураж демократии. Иногда эти органы приносят пользу, например, после эпизодического вмешательства доктора Рошаля в развал здравоохранения, но его голос звучит всё глуше.



Основная же суть предложения состояла в создании полноценной новой , четвёртой ветви власти – власти общественной. Поскольку государственное управление есть система, то она, как и любая система, должна иметь неотъемлемые атрибуты. В частности, обратную связь. Невозможно управлять чем-либо, не зная истинного состояния объекта управления. Невозможно управлять обществом, не понимая, что нужно обществу, в какой степени оболванивания оно находится и чего от него можно ждать.



В этой статье не будет материала про грабителей-олигархов, вороватых чиновников, воров-банкиров и платные «крыши» силовиков. Не будет про коррупцию и некомпетентность, и даже про предательство национальных интересов частью нашей славной «элиты». Также не будет про, мягко выражаясь, недостатки системы государственного управления во всех её ветвях. Слишком это большая и трудная работа.



Перейдём к делу. Поскольку объём статьи ограничен, все детали будут обозначены тезисно, без разжёвывания.



I. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КАК ОБРАТНОЙ СВЯЗИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ



1.1. Определение потребностей общества во всех сферах социального бытия и формирование заявок по уровням бюджетного финансирования в адрес законодательной власти.

1.2. Общественный контроль над эффективностью расходования бюджетных средств.

1.3. Уведомление надзорных органов от исполнительной власти в нарушениях, допускаемых при расходовании бюджетных средств, законодательных органов – в ущемлении прав граждан со стороны судебных властей, органов правопорядка, исполнительных органов власти. Много пишешь в Интернете? За тобой придут!

1.4. Вынесение на общественное обсуждение вердиктов органов по результатам рассмотрения обращений общественной власти – в том случае, если есть неудовлетворённость общественного мнения в этих вердиктах.

1.5. Формирование инициативы по предупреждению, понижению в должности, отстранению от должности, увольнения с государственной службы должностных лиц, выносящих неудовлетворительные вердикты по обращениям общественной власти.

1.6. Добавьте другие…



II. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ВЛАСТИ



2.1. Бесплатно.

2.2. Без выборов.

2.3. Без назначений.

2.4. Общественная экспертиза: законопроектов всех уровней законодательной власти; ведомственных нормативных актов при возникновении общественной инициативы; состояния информационного пространства в широком смысле; тарифов естественных монополий, развития инфраструктуры.

2.5. Общественная экспертиза организуется органами общественной власти путём заказа в профильных институтах на конкурентной основе за средства бюджета и должны быть оплачена казначейством.

2.6. Обязательность исполнения рекомендаций общественной власти любыми органами других ветвей власти, обоснованных общественной экспертизой.

2.7. Обладание правами на законодательную инициативу.

2.8. В общем случае – внедрение категории Справедливости в том смысле, что каждый получает то, что он заработал либо какую пользу обществу принёс.



III. ТЕХНОЛОГИЯ



Поскольку создание любых органов управления всегда влечёт бюрократизм, а бюрократия имеет свойство бесконтрольно размножаться, мимикрировать и бесконтрольно пожирать все доступные ресурсы, есть предложение основать общественную власть на современных технологиях. О таких технологиях автор писал в цикле статей «Родина! Цифровизация или смерть», «Было у России две беды, да придумали третью», поэтому отсылаю читателей к этим статьям для ознакомления с возможностями современных технологий управления всем, чем угодно. Германия дала зелёный свет «Северному потоку - 2»



Как же предотвратить перерождение человека, «убившего дракона, и превращающегося в того же дракона», как это происходило в индийской сказке? Как воспрепятствовать неформальным договорам между корыстными людьми и созданию ими групп по интересам, которые любую власть обернут на свою пользу? Как искоренить бюрократию в целом?



Появились люди, которые тоже об этом задумались и изобрели ДАО. Ниже приведены, в некоторой степени отредактированные, положения из [4].



ДАО – децентрализованная автономная организация, основанная на базе технологии блокчейн и не имеющая владельцев в традиционном понимании, а также контролирующих и управляющих органов наподобие совета директоров. Характерной чертой таких компаний является отсутствие какой-либо иерархии в принципе.



Структура «command and control» при формальном объединении группы людей в данном случае не применима. Такой подход, при первом знакомстве приводит к непониманию и неприятию концепции со стороны хоть бизнеса, хоть общества, так как данная модель достаточно непривычна и для многих непонятна.



Следует отметить, что при внедрении ДАО первый блин вышел комом, что оказало негативное влияние на активность её развития. Так, первая крупная ДАО в ходе краудфандинговой кампании смогла привлечь $150 млн. инвестиций, однако сразу после старта реализации проекта, компания была взломана. Мошенники обнаружили уязвимости в системе и смогли вывести монет Ethereum на сумму в $50 млн. Несмотря на то, что разработчики предложили способы устранения проблем, развитие ДАО в некоторой степени потеряло активность.



Разумеется, этот опыт следует основательно учитывать и дублировать системы принятия решений в случае обнаружения противоречий реального общественного мнения и результата, полученного при исполнении умного контракта. Дублирование можно наладить хотя бы в рамках тематических групп в соцсетях. А уязвимости в программном коде должны устраняться до тех пор, пока взлом системы станет экономически нецелесообразным. Украинские рабочие спасут экономику Польши



ДАО – это группа людей в децентрализованной сети в технологической связи с «умными контрактами» (smart contracts). Основу компаний составляют заинтересованные лица, представляющие ценность для общества, люди, способные принести ему пользу, но, главное, проявляющие активность в деле общественной пользы. Для реализации «умных контрактов», в случае необходимости экспертиз, требующих обработки больших массивов данных, целесообразно использовать искусственный интеллект. Получится быстрее и качественнее. На первых порах можно организовать конкурентные экспертизы с участием компетентных экспертов и искусственного интеллекта.



Применим технологию DAO к общественному управлению. В этом случае, основными принципами управления внутри общественной власти могут следующие основные положения:



• отсутствие руководящих органов, когда управление осуществляется активными членами общества путём голосования «За» или «Против» по любому актуальному вопросу, касающемуся деятельности общественной власти;

• общественный актив не обязательно должен быть постоянным – легко сформировать добровольную инициативную группу из компетентных людей по конкретному вопросу, требующему определённых знаний существа злободневной общественной проблемы;

• вместо традиционного найма персонала на государственную службу, активный гражданин регистрируется на ресурсе соответствующего профиля и уровня, удостоверяет свою профессиональную компетенцию и получает соответствующий smart contract;

• после этого члены образовавшейся общественной группы организуют обсуждение проблемы в масштабе территории, которую проблема затрагивает, регистрируют поступающие от любых лиц этой территории предложения и голосуют. За инициативы, получившие поддержку, выдвинувшие их люди получают некоторые бонусы, баллы, токены, иными словами, общественный авторитет, выраженный математически;

• после принятия решения начинается работа исполнителя(ей), принявших на себя обязательства по решению общественной проблемы; Финал «арабской весны»

• в случае если в ходе исполнения умного контракта кто-либо из исполнителей будет исполнять его ненадлежащим образом, т.е. не в общественных, а в личных или групповых интересах, любой гражданин может инициировать отзыв подобного исполнителя;

• решение об отстранении такого исполнителя принимается общественностью прямым голосованием в масштабах региона, с участием тех граждан, которые выбирали команду, либо утверждали её состав из числа инициаторов. Таким образом, в ДАО исключены возможные конфликты по причине лоббирования интересов тех или иных лиц и групп;

• исполнитель, получивший отставку, понижается в рейтинге, а метка о таком случае биографии никогда не будет стёрта, либо она может быть стёрта путём всеобщего голосования при наличии других заслуг перед обществом;

• в целях пресечения злоупотреблений любыми членами общества, пытающимися навредить исполнителю, например, клеветой, в случае отклонения предложения об отстранении члена команды инициаторов, её автор так же получает соответствующую метку в своём авторитете – общественном рейтинге (авторитете).

• в предлагаемой технологии социум организован не вокруг людей, а вокруг создаваемых ими ценностей , которые учитываются умными контрактами без произвола чиновника. В горизонтальной организации управления сообщество может быстро сплотиться и принять самую лучшую и перспективную идею.

• ещё одной особенностью предлагаемой технологии является отсутствие необходимости в офисах, зданиях, секретаршах, бесконечных совещаниях и даже «деловых» встречах, что свойственно современной бюрократической системе государственного управления.



В статье автор не ставил задачу разложить систему по полочкам и разработать всё до мелочей. На это здесь нет ни места, ни времени. Однако если идею принять, но положить её на традиционную форму управления, то будет, так как это и случилось с системой общественных палат: сейчас они используются для лоббирования подконтрольных или союзных структур, пристройки своих людей на тёплые местечки, где нет ни реальной работы, ни ответственности. Россия не будет вечным мальчиком для битья



Ещё одним преимуществом при реализации идеи общественной власти является тот факт, что любой протест может быть переведён в конструктивное русло – проблема решается чисто технологически и, в том числе, инициаторами протеста, как общественной потребности.



Этим самым мы будем защищены и от технологий управления толпой , что только что было продемонстрировано нашими недругами в ходе кемеровской трагедии. Не дело, когда общественное мнение, возбуждённое страшной трагедией, может быть направлено в русло общественных беспорядков каким-нибудь пранком из-за границы. К тому же президента не хватит на личное вмешательство во все подобные ситуации. Ручное управление должно быть подкреплено современными технологиями. И они обладают такими возможностями.



Если же идею об общественной власти не принять, а отвергнуть, как вредную для «элиты», то следует хотя бы Счётной палате проверить эффективность существующих бесчисленных общественных палат и советов по критерию общественная польза/стоимость содержания.



Важно отметить: внедрение в систему государственного управления общественной ветви не способно полностью решить проблему реформ в целях устранения предпосылок развала страны в целом. Это – компетенция Главы государства, который может набрать для этой цели команду, свободную от недостатков существующей «элиты». А общественная власть может послужить «четвёртой ножкой стула» госвласти в целом – ведь трудно усидеть на трёхногом табурете. Кроме того, внедрение общественной власти целесообразно осуществлять эволюционно, начав с пилотного проекта на каком-нибудь регионе России. Учитывая вскрывшиеся в ходе пилотного проекта «детские болезни», после их устранения можно расширять сферу внедрения на другие подготовленные регионы.



Справка. Основные положения теории разделения властей включают следующие положения: Американские "друзья" не замораживают российские активы. Почему?

• разделение властей закрепляется конституцией;

• конституция закрепляет наличие в государстве следующих ветвей власти: законодательной, исполнительной и судебной властей, которые формируются как органы государственной власти;

• все власти равны и автономны, ни одна из них не может быть устранена любой другой;

• никакая власть не может пользоваться правами, предоставленными конституцией другой власти;

• судебная власть действует независимо от политического влияния, судьи пользуются правом длительного пребывания в должности. Судебная власть может объявить закон недействительным, если он противоречит конституции.



Есть предложение включить в Конституцию РФ представленное здесь положение об общественной власти.



Использованные источники:

1. Евангелие от Матфея, гл. 12, ст. 25.

2. Лукашев Анатолий Викторович. Принцип эволюции, — Издательский дом «Бизнес-Пресса, СПб, 2000г. – с. 240. ISBN 5-8110-0024-3

3. Лукашев А.В., Пониделко А.В., Анатомия демократии, – Издательский дом «Бизнес-Пресса», СПб, 2001 г., – с. 268. ISBN 5-8110-0043-X

4. Что такое DAO организации? https://coinnet.ru/chto-takoe-dao-organizatsii/ Но ведь разделились мы. Разделились по уровням дохода социальных групп, по степени доступа к общественным благам, по кланам, пристроившимся к бюджетной синекуре, по убеждениям и, что самое печальное, замкнулись в личных мирках представлений о большом и сложном внешнем мире, что и порождает едва ли вражду в ходе социальных процессов. И наш общий дом зашатался под натиском внешних очень недружественных сил.Наша судьба, судьба российского народа, судьба русской цивилизации в руках государства. Государство управляет всеми процессами развития/деградации страны, защищает нас от внешних посягательств и развала изнутри. С защитой от внешних врагов у нас всё более-менее понятно – в послании Федеральному собранию Владимира Путина этот аспект был изложен убедительно.Другое дело – опасности для страны, исходящие изнутри. В первую очередь такие опасности исходят от самой государственной системы. Бюрократическая эволюция грозит завести общественно-экономическое развитие страны в тупик. И этот путь был выбран наиболее активной, но деструктивной частью людей (политологи называют эту часть общества «элитой», как принято в кинологии). Будем и мы придерживаться здесь этой терминологии.Поскольку выбранный путь развития был очевидно деструктивным, автор изложил своё видение совершенствования государственной машины в книге [2]. Затем повторно в [3]. Кроме того, была сделана выписка в форме предложений по совершенствованию системы государственного управления в интересах конструктивного общественно-экономического развития. Эти предложения были положены на стол одному должностному лицу.И начались странные события. По всем уровням власти и территориям, как грибы после дождя, стали появляться общественные палаты и общественные советы при ведомствах. Эти структуры быстро укоренились, на них выделены приличные бюджетные ассигнования, в составы палат и советов вошли «активные» граждане. Создана некая система — антураж демократии. Иногда эти органы приносят пользу, например, после эпизодического вмешательства доктора Рошаля в развал здравоохранения, но его голос звучит всё глуше.Основная же суть предложения состояла в создании, четвёртой ветви власти – власти общественной. Поскольку государственное управление есть система, то она, как и любая система, должна иметь неотъемлемые атрибуты. В частности, обратную связь. Невозможно управлять чем-либо, не зная истинного состояния объекта управления. Невозможно управлять обществом, не понимая, что нужно обществу, в какой степени оболванивания оно находится и чего от него можно ждать.В этой статье не будет материала про грабителей-олигархов, вороватых чиновников, воров-банкиров и платные «крыши» силовиков. Не будет про коррупцию и некомпетентность, и даже про предательство национальных интересов частью нашей славной «элиты». Также не будет про, мягко выражаясь, недостатки системы государственного управления во всех её ветвях. Слишком это большая и трудная работа.Перейдём к делу. Поскольку объём статьи ограничен, все детали будут обозначены тезисно, без разжёвывания.1.1. Определение потребностей общества во всех сферах социального бытия и формирование заявок по уровням бюджетного финансирования в адрес законодательной власти.1.2. Общественный контроль над эффективностью расходования бюджетных средств.1.3. Уведомление надзорных органов от исполнительной власти в нарушениях, допускаемых при расходовании бюджетных средств, законодательных органов – в ущемлении прав граждан со стороны судебных властей, органов правопорядка, исполнительных органов власти.1.4. Вынесение на общественное обсуждение вердиктов органов по результатам рассмотрения обращений общественной власти – в том случае, если есть неудовлетворённость общественного мнения в этих вердиктах.1.5. Формирование инициативы по предупреждению, понижению в должности, отстранению от должности, увольнения с государственной службы должностных лиц, выносящих неудовлетворительные вердикты по обращениям общественной власти.1.6. Добавьте другие…2.1. Бесплатно.2.2. Без выборов.2.3. Без назначений.2.4. Общественная экспертиза: законопроектов всех уровней законодательной власти; ведомственных нормативных актов при возникновении общественной инициативы; состояния информационного пространства в широком смысле; тарифов естественных монополий, развития инфраструктуры.2.5. Общественная экспертиза организуется органами общественной власти путём заказа в профильных институтах на конкурентной основе за средства бюджета и должны быть оплачена казначейством.2.6. Обязательность исполнения рекомендаций общественной власти любыми органами других ветвей власти, обоснованных общественной экспертизой.2.7. Обладание правами на законодательную инициативу.2.8. В общем случае – внедрение категории Справедливости в том смысле, что каждый получает то, что он заработал либо какую пользу обществу принёс.Поскольку создание любых органов управления всегда влечёт бюрократизм, а бюрократия имеет свойство бесконтрольно размножаться, мимикрировать и бесконтрольно пожирать все доступные ресурсы, есть предложение основать общественную власть на современных технологиях. О таких технологиях автор писал в цикле статей «Родина! Цифровизация или смерть», «Было у России две беды, да придумали третью», поэтому отсылаю читателей к этим статьям для ознакомления с возможностями современных технологий управления всем, чем угодно.Как же предотвратить перерождение человека, «убившего дракона, и превращающегося в того же дракона», как это происходило в индийской сказке? Как воспрепятствовать неформальным договорам между корыстными людьми и созданию ими групп по интересам, которые любую власть обернут на свою пользу? Как искоренить бюрократию в целом?Появились люди, которые тоже об этом задумались и изобрели ДАО. Ниже приведены, в некоторой степени отредактированные, положения из [4].ДАО – децентрализованная автономная организация, основанная на базе технологии блокчейн и не имеющая владельцев в традиционном понимании, а также контролирующих и управляющих органов наподобие совета директоров. Характерной чертой таких компаний является отсутствие какой-либо иерархии в принципе.Структура «command and control» при формальном объединении группы людей в данном случае не применима. Такой подход, при первом знакомстве приводит к непониманию и неприятию концепции со стороны хоть бизнеса, хоть общества, так как данная модель достаточно непривычна и для многих непонятна.Следует отметить, что при внедрении ДАО первый блин вышел комом, что оказало негативное влияние на активность её развития. Так, первая крупная ДАО в ходе краудфандинговой кампании смогла привлечь $150 млн. инвестиций, однако сразу после старта реализации проекта, компания была взломана. Мошенники обнаружили уязвимости в системе и смогли вывести монет Ethereum на сумму в $50 млн. Несмотря на то, что разработчики предложили способы устранения проблем, развитие ДАО в некоторой степени потеряло активность.Разумеется, этот опыт следует основательно учитывать и дублировать системы принятия решений в случае обнаружения противоречий реального общественного мнения и результата, полученного при исполнении умного контракта. Дублирование можно наладить хотя бы в рамках тематических групп в соцсетях. А уязвимости в программном коде должны устраняться до тех пор, пока взлом системы станет экономически нецелесообразным.ДАО – это группа людей в децентрализованной сети в технологической связи с «умными контрактами» (smart contracts). Основу компаний составляют заинтересованные лица, представляющие ценность для общества, люди, способные принести ему пользу, но, главное, проявляющие активность в деле общественной пользы. Для реализации «умных контрактов», в случае необходимости экспертиз, требующих обработки больших массивов данных, целесообразно использовать искусственный интеллект. Получится быстрее и качественнее. На первых порах можно организовать конкурентные экспертизы с участием компетентных экспертов и искусственного интеллекта.Применим технологию DAO к общественному управлению. В этом случае, основными принципами управления внутри общественной власти могут следующие основные положения:• отсутствие руководящих органов, когда управление осуществляется активными членами общества путём голосования «За» или «Против» по любому актуальному вопросу, касающемуся деятельности общественной власти;• общественный актив не обязательно должен быть постоянным – легко сформировать добровольную инициативную группу из компетентных людей по конкретному вопросу, требующему определённых знаний существа злободневной общественной проблемы;• вместо традиционного найма персонала на государственную службу, активный гражданин регистрируется на ресурсе соответствующего профиля и уровня, удостоверяет свою профессиональную компетенцию и получает соответствующий smart contract;• после этого члены образовавшейся общественной группы организуют обсуждение проблемы в масштабе территории, которую проблема затрагивает, регистрируют поступающие от любых лиц этой территории предложения и голосуют. За инициативы, получившие поддержку, выдвинувшие их люди получают некоторые бонусы, баллы, токены, иными словами,, выраженный математически;• после принятия решения начинается работа исполнителя(ей), принявших на себя обязательства по решению общественной проблемы;• в случае если в ходе исполнения умного контракта кто-либо из исполнителей будет исполнять его ненадлежащим образом, т.е. не в общественных, а в личных или групповых интересах, любой гражданин может инициировать отзыв подобного исполнителя;• решение об отстранении такого исполнителя принимается общественностью прямым голосованием в масштабах региона, с участием тех граждан, которые выбирали команду, либо утверждали её состав из числа инициаторов. Таким образом, в ДАОвозможные конфликты по причине лоббирования интересов тех или иных лиц и групп;• исполнитель, получивший отставку, понижается в рейтинге, а метка о таком случае биографии никогда не будет стёрта, либо она может быть стёрта путём всеобщего голосования при наличии других заслуг перед обществом;• в целях пресечения злоупотреблений любыми членами общества, пытающимися навредить исполнителю, например, клеветой, в случае отклонения предложения об отстранении члена команды инициаторов, её автор так же получает соответствующую метку в своём авторитете – общественном рейтинге (авторитете).• в предлагаемой технологии, которые учитываются умными контрактами без произвола чиновника. В горизонтальной организации управления сообщество может быстро сплотиться и принять самую лучшую и перспективную идею.• ещё одной особенностью предлагаемой технологии является отсутствие необходимости в офисах, зданиях, секретаршах, бесконечных совещаниях и даже «деловых» встречах, что свойственно современной бюрократической системе государственного управления.В статье автор не ставил задачу разложить систему по полочкам и разработать всё до мелочей. На это здесь нет ни места, ни времени. Однако если идею принять, но положить её на традиционную форму управления, то будет, так как это и случилось с системой общественных палат: сейчас они используются для лоббирования подконтрольных или союзных структур, пристройки своих людей на тёплые местечки, где нет ни реальной работы, ни ответственности.Ещё одним преимуществом при реализации идеи общественной власти является тот факт, что– проблема решается чисто технологически и, в том числе, инициаторами протеста, как общественной потребности.Этим самым мы будем защищены и от, что только что было продемонстрировано нашими недругами в ходе кемеровской трагедии. Не дело, когда общественное мнение, возбуждённое страшной трагедией, может быть направлено в русло общественных беспорядков каким-нибудь пранком из-за границы. К тому же президента не хватит на личное вмешательство во все подобные ситуации. Ручное управление должно быть подкреплено современными технологиями. И они обладают такими возможностями.Если же идею об общественной власти не принять, а отвергнуть, как вредную для «элиты», то следует хотя бы Счётной палате проверить эффективность существующих бесчисленных общественных палат и советов по критерию общественная польза/стоимость содержания.Важно отметить: внедрение в систему государственного управления общественной ветви не способно полностью решить проблему реформ в целях устранения предпосылок развала страны в целом. Это – компетенция Главы государства, который может набрать для этой цели команду, свободную от недостатков существующей «элиты». А общественная власть может послужить «четвёртой ножкой стула» госвласти в целом – ведь трудно усидеть на трёхногом табурете. Кроме того, внедрение общественной власти целесообразно осуществлять эволюционно, начав сна каком-нибудь регионе России. Учитывая вскрывшиеся в ходе пилотного проекта «детские болезни», после их устранения можно расширять сферу внедрения на другие подготовленные регионы.Справка. Основные положения теории разделения властей включают следующие положения:• разделение властей закрепляется конституцией;• конституция закрепляет наличие в государстве следующих ветвей власти: законодательной, исполнительной и судебной властей, которые формируются как органы государственной власти;• все власти равны и автономны, ни одна из них не может быть устранена любой другой;• никакая власть не может пользоваться правами, предоставленными конституцией другой власти;• судебная власть действует независимо от политического влияния, судьи пользуются правом длительного пребывания в должности. Судебная власть может объявить закон недействительным, если он противоречит конституции. Автор: Анатолий Лукашев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 110 Источник Похожие новости Военный парад в США: очередная попытка переписать историю Финал «арабской весны» Развал России изнутри. Где путь к спасению?

Загрузка... Россия не будет вечным мальчиком для битья Много пишешь в Интернете? За тобой придут! Посольство США? Нет, вокзальный напёрсточник! Новости партнеров