Развал правительства Германии может дать первого «зелёного» канцлера

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Гасанов Камран

6 декабря на своём партийном съезде делегаты от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) выбирали новое руководство страны и голосовали по ключевому вопросу: оставаться ли в правящей коалиции с фракцией Ангелы Меркель ХДС/ХСС.

Социал-демократы хотят выйти из коалиции с партией Меркель

Напомним, что с 2013 года СДПГ занимает второе место по числу депутатов в бундестаге и на правах младшего партнёра христианских демократов входит в правительство. После трудных выборов 2017-го, когда социал-демократы в открытую атаковали Меркель за провалы миграционной политики, коалиция чудом уцелела. Ослабленной СДПГ, которая потеряла 40 мандатов, пришлось снова сформировать правительство с ХДС/ХСС. В противном случае старейшая партия оказалась бы за бортом.

Однако многие члены СДПГ чувствуют с тех пор себя «придатком» фракции канцлера. После ухода лидера партии Андреа Налес в СДПГ сменилось руководство. Теперь её возглавляют два сопредседателя — мужчина и женщина. Это экс-министр финансов федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Норберт Вальтер-Борьянс и депутат бундестага от земли Баден-Вюртемберг Заския Эскен.

Молодые и, как их называют в немецкой прессе, «левые» лидеры потребовали пересмотреть коалиционный договор. Согласно заключенному в 2018 году соглашению с ХДС/ХСС спустя два года союзники имеют право внести в него изменения.

Социал-демократы против пересмотра коалиционного договора

На желание пересмотреть договор христианские демократы ответили категорическим отказом.

Мы чётко сказали, что переговоров о новом коалиционном договоре не будет,

— сказала 2 декабря каналу ARD глава ХДС и возможная преемница Меркель на посту канцлера Аннегрет Крамп-Карренбауэр. После таких заявлений в стане красных раздались призывы покончить с коалицией.

Хильде Маттеус требовала немедленно выйти из альянса, оставив ХДС в гордом меньшинстве в парламенте. Однако на минувшем съезде большинство членов СДПГ проголосовали за продолжение союза. Правда, не до следующих выборов в бундестаг, а лишь до завершения переговоров с фракцией Меркель.

Три ультиматума красных

Ответ на вопрос, быть или не быть коалиции, Заския Эскен хочет получить ещё до рождественских каникул — до 25 декабря. Для продолжения коалиции СДПГ выдвинула три условия: повысить минимальный размер оплаты труда до 12 евро в час, ужесточить борьбу с загрязнением климата и повысить инвестиции в инфраструктуру.

Примут ли эти условия однопартийцы Меркель, прогнозировать сложно. Возможно, нас ожидает продолжительный торг, который имел место после выборов 2017 года, когда Меркель потребовалось полгода, чтобы уговорить партию Мартина Шульца создать правительство. Если в этот раз общий язык найти не удастся и СДПГ выйдет из коалиции, у Меркель не будет большинства в бундестаге.

Ответ на вопрос, быть или не быть коалиции, Заския Эскен (на снимке в центре) хочет получить до 25 декабря. Фото: Bernd von Jutrczenka/DPA / Globallookpress

Что дальше: новые выборы или правительство меньшинства?

У ХДС/ХСС будет три опции: сформировать коалицию с оппозиционными фракциями, дотянуть до следующих выборов с правительством меньшинства или перевыборы.

Коалицию ХДС/ХСС может составить только с «зелёными» (партия «Союз 90 / Зелёные») и свободными демократами (СвДП), потому что с правыми Меркель не пойдет на сделку по идеологическим соображениям, а с левыми — по экономическим. На троих у них как раз будет 473 места из 907 в бундестаге. Однако «зелёные» вряд ли ответят взаимностью. Ведь, по опросам, они с 23% не сильно уступают христианским демократам, на счету которых 25%. И «зелёные», скорее, предпочтут перевыборы с шансом получить первого своего канцлера, чем быть в роли младших партнёров. В 2017-м Меркель хотела составить коалицию «Ямайка» с партией «Союз 90 / Зелёные» и с СвДП, но не получилось из-за отказа лидера «жёлтых» Кристиана Линднера.

Второй вариант: правительство меньшинства — гарантированный, но рискованный. Почти два года до новых выборов ХДС при принятии каждого закона придётся «клянчить» поддержку «зелёных», СДПГ, левых, свободных демократов и, возможно, даже правых из «Альтернативы для Германии». Правительство не сможет работать полноценно.

Так что если новая коалиция не сложится, канцлер предпочтет досрочные выборы дисфункциональному правительству.

А социал-демократы могут создать свою правящую коалицию?

Теоретически кабмин могла бы формировать СДПГ. Совместно с левыми, СвДП и «зелёными». На четверых у них набирается большинство в 369 мест. Однако «антикапиталисты» левые не сойдутся с лояльными к бизнесу свободными демократами.

На последнем съезде Эскен открыто сказала, что её однопартийцам рано мечтать о выборе кандидата в канцлеры. Думать об этом можно, когда рейтинг СДПГ будет 30%, а не вдвое меньше, как сейчас.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Фото: Britta Pedersen/DPA / Globallookpress

Первый «зелёный» канцлер ФРГ?

По последнему опросу канала ARD, фаворитами следующих выборов, возможно досрочных, будут ХДС/ХСС и «Союз 90 / Зелёные». У них 25 и 23 процента соответственно. На третьем месте с 15% идут правые из «Альтернативы для Германии». Социал-демократы набрали 13%, на последнем месте левые - 8%.

Забегая вперед, можно сказать, что в случае если большая коалиция распадётся, новая правящая коалиция будет чёрно-зёленая. Возможно, с первым в истории страны канцлером от «зелёных». Усиление «зелёных» для России не подарок. Они открыто критикуют действия ВКС в Сирии и выступают против строительства «Северного потока - 2». Меркель до сих пор удавалось сдерживать натиск критиков газопровода, но её преемница Крамп-Карренбауэр может не справиться с этой задачей. Будем надеяться, что к тому времени газопровод по дну Балтики будет уже построен, а проблема Идлиба — решена.