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Развал "исторической России": Путин высказался о распаде Советского союза

12 декабря 2021, 16:10  •  85 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
25 миллионов русских оказались отрезаны от своей Родины, считает президент
Распад Советского Союза оказался лично для Владимира Путина настоящей трагедией. Такое заявление российский лидер сделал в фильме "Россия. Новейшая история", вышедшем в эфир ВГТРК 12 декабря.
Глава РФ указал, что аналогичные чувства испытывала основная часть населения бывших союзных республик. Распад СССР, считает Путин, оказался "распадом исторической России".
В целом, считает президент, прекращение советской истории оказалось несчастьем для всех россиян. После этого последовали тяжелые девяностые годы, сопровождавшиеся кровопролитной гражданской войной, крахом государственной экономики и тяжелым положением в рядах вооруженных сил.
Путин также сообщил, отвечая на вопрос от представителя СМИ о трудностях в получении заработной платы даже для самых квалифицированных кадров, что занимался частным извозом.
"Ситуация была очень сложной. Это касалось всего государства, и всех его составляющих. Экономики, правоохранительной сферы и вооруженных сил", – высказался российский лидер.
В итоге от России оказались отрезаны 40% территорий, некогда бывших республиками Советского союза, в таком же процентном соотношении были потери производственных мощностей и населения. Путин не исключает, что некоторые республики обрадовались распаду СССР, однако те, кто оказался по независящим от них причинам за границей, вряд ли могли прийти в восторг.
25 миллионов русских, считает президент, вдруг оказались отрезаны от России, лишились жилья и работы.
Ранее Путин поведал о проблемах, которые мешают ему спать по ночам.

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