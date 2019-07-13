«Разумный перенос с января на май»: правительство утвердило календарь выходных дней на 2020 год

Правительство России утвердило постановление о переносе выходных дней в 2020 году. Согласно документу, нерабочие дни 4 и 5 января, приходящиеся на новогодние каникулы, переносятся на 4 и 5 мая. Длинные выходные также ждут россиян в феврале, марте и июне, в то время как в ноябре День народного единства выпадет на среду. Всего же в 2020-м будет 248 рабочих и 118 выходных и праздничных дней.

Правительство России утвердило календарь рабочих и нерабочих дней в 2020 году. Документ подготовило Министерство труда в соответствии со статьёй 112 Трудового кодекса. Проект документа был рассмотрен и одобрен на заседании Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, состоявшемся 31 мая.

Как говорится в постановлении, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 4 и 5 мая. Такое решение было принято «в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней».

Таким образом, исходя из этих изменений, был составлен график дней отдыха российских граждан в 2020 году. Как указали в правительстве, в начале 2020-го россиян ожидают новогодние каникулы продолжительностью восемь дней — с 1 по 8 января. Кроме того, зимой у россиян будут ещё одни длинные выходные с 22 по 24 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества.

В начале весны аналогичный по продолжительности отдых ожидает российских граждан 7—9 марта по случаю Международного женского дня.

При этом в конце апреля и мае россиян ждут сразу три укороченные рабочие недели в связи с празднованием Дня Труда (с 1 по 5 мая) и Дня Победы (с 9 по 11 мая).

Летом дополнительный выходной появится из-за празднования Дня России (12 июня), который в 2020-м выпадет на пятницу.

После этого дополнительных выходных не предвидится до ноября, когда будет отмечаться День народного единства. В наступающем году он выпадает на среду.

В общей сложности в 2020-м предполагается 248 рабочих и 118 выходных дней.

Отметим, что в 2019 году кабмином России было утверждено 247 рабочих дней (шесть из которых — укороченные) и 118 выходных и праздников. Самыми длинными из них стали новогодние каникулы — россияне отдыхали 10 дней, с 30 декабря по 8 января.

«Перенос выходных с зимы на весну — устоявшаяся практика»

Как считает член совета Конфедерации труда России Олег Бабич, перенос дней отдыха на более тёплое время совершенно логичен и приемлем для граждан страны.

«Я полагаю, что в данном случае перенос выходных с зимы на более тёплое время — достаточно логичный шаг, и, в принципе, он согласован со всеми участниками производственного цикла — и с работодателями, и с профсоюзами. Конечно, потребность в длительных выходных в майские праздники для подавляющего большинства населения, наверное, больше, чем в новогодние. Всё логично, в целом это можно оценить как положительное решение», — заявил собеседник RT.

AFP

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Аналогичную точку зрения в беседе с RT высказал и председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Считаю, что это устоявшаяся уже практика. И тот разумный перенос с января на май, на мой взгляд, — тоже удачное сочетание возможности людям отдохнуть и в зимние каникулы вместе с детьми, и в майские. Имею в виду, что в мае тоже образуются достаточно продолжительные каникулы у ребят. Это всё отражает интерес к организации совместного семейного отдыха, и, на мой взгляд, здесь нет никаких резких изменений. Это устоявшаяся практика, и я думаю, что надо следовать именно такому порядку», — сказал сенатор.

Четырёхдневная рабочая неделя

В июне глава российского правительства Дмитрий Медведев высказал мнение о том, что в ближайшем будущем может произойти переход мировой экономики на четырёхдневную рабочую неделю. По его словам, технологический прогресс способствует такой трансформации.

«Постоянная погоня за успехом оборачивается системной усталостью, хроническим стрессом. Люди подчас просто сгорают на работе. Всё это приводит к снижению производительности труда, что, в свою очередь, сказывается на экономических показателях», — говорил премьер-министр России на Международной конференции труда в Женеве.

Медведев в ходе своего выступления напомнил, что в первой половине XX века один из основателей автомобильной индустрии Генри Форд сократил рабочую неделю с 48 до 40 часов, в результате чего «получил впечатляющий рост производительности труда».

Как отметили эксперты, уже сейчас есть множество профессий с более свободной организацией рабочего времени, однако пока сложно спрогнозировать, когда четырёхдневный рабочий график станет общепринятой практикой.