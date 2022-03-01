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Разумные люди покинули ВСУ, остались упыри

01 марта 2022, 20:50  •  644 • Украина
К сожалению, понимание того, для чего Россия ввела войска на территорию Украины, есть не у всех. Западу и радикально настроенным украинцам это объяснять без толку, но есть на Украине те, кто знал, что этот шаг неминуем, однако в силу службы обязаны были принять действующую риторику властей.



Речь идет об украинских пограничниках и погранотрядов ВСУ. Они первыми встретили российскую армию, однако сопротивления не оказали и многие добровольно сдались в плен. Но почему? Об этом они сами не тая рассказывают.

От контактов с журналистами они не прячутся, да и ведут себя достаточно спокойно. Еще бы, их жизни и здоровью ничего не угрожает, сыты, обуты и согреты, а скоро и вовсе их по домам отпустят. Парадокс, но такого отношения не предоставила им сама Украина. Вот что рассказывает рядовой 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ:

«Никто не говорил, что нам нужно делать, во-первых. Во-вторых, не было чего поесть: ни горячего, ни попить, ни тому подобного. Нас загрузили в вертолёты, выгрузили в поле, сказали прийти в посадку, рассредоточиться и сидеть на месте. Мы спросили, что мы будем делать. «Ожидайте!» — и всё»

И всё. И бросили их.

Но даже не это главное. Они понимают, что так дела в стране дальше продолжатся не могут. Расплодившиеся нацбатальоны того же Азова или Правого Сектора с дозволения украинских властей восемь лет кошмарили страну и даже пролезли в верхушку власти. Это – начало конца, и за них умирать многие в ВСУ не готовы.


«Мои друзья, которые служат в ВСУ, ребята, бросайте оружие, идите по домам. Это ни к чему. Не нужно это разрушение и всё остальное»

Да, разве объяснишь этим обласканным лживым Западом марионеткам, что на самом деле происходит в стране и к чему это приведет.

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