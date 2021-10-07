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Разумкова убрали с поста спикера Рады в свете новых выборов президента - эксперт

07 октября 2021, 15:40  •  78 • Политика
Дмитрий Разумков. Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В Киеве заговорили о новой избирательной кампании
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков не устраивал президента Украины Владимира Зеленского из-за своей растущей популярности и положения в правящей партии. Об этом заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Руслан Бортник.
По его оценке, именно Разумков претендует на роль следующего лидера Незалежной. Его политический вес укреплялся, он открыто выступал против скандальной земельной реформы, критиковал закон об олигархах, не поддерживал многие решения СНБО. У него чуть ли ни по каждому вопросу была своя позиция, отличная от президентской.
"С учетом того, что Зеленский понабрал "политических токсинов", а его антирейтинги за несколько лет выросли в четыре раза, Разумков мог бы стать кандидатом номер один для "Слуги народа" уже на следующих президентских выборах",
– приводит "Лента.ру" мнение политолога. По его словам, Разумков вполне способен внести раскол в команду Зеленского уже сейчас, хотя очередные выборы на Украине должны состояться только в 2024 году.
За отставку Разумкова в четверг, 7 октября, проголосовали 284 депутата из 450. Ранее в украинских СМИ появились сообщения, что Офис президента подкупает нардепов, чтобы они поддержали смену спикера.
Сам Разумков заявил, что теперь не исключает своего участия в борьбе за пост президента, передает РИА "Новости". Зеленский при этом насчет второго срока не говорит, но и досрочно покидать кресло лидера Украины отказывается.

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