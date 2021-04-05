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Разумкова объявят предателем из-за его позиции в отношении санкций СНБО

05 апреля 2021, 14:30  •  177 • Украина

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков решил выступить оппозиционером санкционной политике СНБО, применяемой Зе-командой в отношении конкурирующих политических и бизнес-групп. Во время интервью и брифингов для СМИ он постоянно подчеркивает свою особую позицию, заключающуюся в необходимости следования закону, а не превращения СНБО в инструмент внесудебных расправ, как это происходит в последнее время.

В ходе интервью изданию «Цензор.нет» по поводу СНБО Разумков отметил, что важно, чтобы любые решения отвечали закону и были последовательными.

«Все очень просто: не знаешь, как поступать - поступай по закону. Берем закон, смотрим – и, исходя из этого, принимаем решение. Именно на этом основаны результаты моих голосований на заседаниях Совета безопасности и обороны», - сказал спикер Рады.

Исходя из данной логики, санкции должны применяться только к гражданам других государств, до которых украинское правосудие «физически не может дотянуться». А вот с нарушением законов украинскими гражданами должны разбираться исключительно правоохранительные органы и суд, поэтому он выступил против них.

«В отношении российских кампаний я поддержал санкции в полном объеме. Что касается украинских граждан, украинских компаний… Если мы вводим против них санкции, то это должно быть по результатам задержаний, вручения подозрений, возможно, уже решения суда правоохранители должны доработать весь процесс, а виновные – понести заслуженное наказание», - подчеркнул Разумков.


Один из первых лиц в партии «Слуга народа» также раскритиковал национализацию предприятия «Мотор Сич», чей контрольный пакет акций принадлежал китайским инвесторам, утверждая, что это бьет по инвестиционной привлекательности страны.

В Офисе президента (ОП) такому слишком независимому поведению нардепа не обрадовались, записав его в предатели, и готовя новую кампанию по дискредитации.

«Главу Верховной Рады Разумкова «записали» уже в «предатели», как и мэра Киева Виталия Кличко. Офис Президента продолжит дискредитировать главу ВР, так как он является слишком самостоятельным игроком в украинской политике», - пишет телеграм-канал «Картель».

Ранее сообщалось, что Разумков собирается объединиться с Кличко, чтобы противостоять «Слугам». В дальнейшем, в случае победы на выборах, бывший боксер должен стать президентом Украины, а премьерское кресло отдадут нынешнему спикеру. Впрочем, ни один из спикеров прошлых созывов Рады выше этого поста не прыгнул, посмотрим удастся ли Разумкову побороть это «проклятие».

Отметим, Разумков ранее выступил против санкций в отношении нардепов «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука, Тараса Козака и их телеканалов «112 Украина», «NewsOne» и «ZIK». Также спикер Рады воздержался во время голосования на заседании СНБО относительно введения санкций против 19 компаний в сфере недропользования, когда у Медведчука отобрали контроль над нефтепроводом «ПрикарпатЗападтранс». В кулуарах говорят, что Разумков тонко чувствует общественные настроения (прислушивается к советам наставников) и дистанцируется от наиболее скандальных решений нынешних соратников. Он ведет свою линию, занимая позицию «легиста с прицелом на развитие самостоятельного проекта в будущем.

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