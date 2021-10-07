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Разумков способен сменить Зеленского на посту президента - эксперт

07 октября 2021, 17:25  •  56 • Политика
Дмитрий Разумков. Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Экс-председатель Рады должен получить поддержку украинских олигархов
У отправленного сегодня в отставку спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова есть все шансы стать следующим президентом Украины, если его поддержит местный олигархат, а действующий лидер нации Владимир Зеленский не запустит против него свой репрессивный механизм, как это он сделал в отношении главы "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.
Такую точку зрения высказал украинский политик Владимир Олейник, комментируя радио Sputnik последние новости из Киева.
Напомним, в четверг, 7 октября, депутаты Рады лишили Разумкова, давно ставшего неугодным пану Зеленскому, поста председателя парламента. После чего тот объявил, что теперьисчезли преграды, которые мешали его президентским амбициям. Разумков подчеркнул, что никогда не был другом экс-комика.
"На него могут сделать ставку украинские олигархи, а также могут сделать ставку иностранные посольства, как на более умеренного политика, который демонстрирует как будто бы большее уважение к конституции Украины, и, может быть, более харизматичного", – прогнозирует Олейник.
Он считает, что у Разумкова есть шанс одержать победу в следующей президентской гонке. Здесь все будет зависеть от того, как себя поведет Владимир Александрович, который и до снятия с должности спикера Рады воспринимал своего соратника по партии "Слуга народа" конкурентом в кресло главы Незалежной.
"Судьба Разумкова в руках самого Разумкова. Если он проявит характер, волю и выдержит все те репрессии, которые может применить Зеленский, пройдет огонь и воду, то у него могут быть и медные трубы", – резюмировал эксперт.
Добавим, что после отставки пана Разумкова нардепы не смогли избрать нового спикера парламента и перенесли эту миссию на пятницу, 8 октября. Среди кандидатов значатся член фракции "СН" Руслан Стефанчук, а также два представителя от партии "Европейская солидарность, чьим лидером является Петр Порошенко, – Яна Зинкевич и скандалист высшего разряда, политик-хамелеон и поджигатель одесского Дома профсоюзов Алексей Гончаренко.

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