Разумков предложил Арестовичу «жевать, а не говорить»

«Украина сегодня требует изменений, требует реформ, но она точно не требует изменения названия. Играть с названием государства и пытаться на нем как-то хайпануть — это точно не государственная позиция. У меня информации, что в Офисе президента готовится такой законопроект, нет. Я надеюсь, что это фейк» — заявил Разумков.В комментарии украинскому изданию «Вести» спикер Рады заявил, что, вместо того чтобы предлагать называть конфликт в Донбассе «русско-российской войной», Арестовичу «лучше жевать, чем говорить».Ранее Арестович заявил, что Украине «надо отобрать бренд русских». Он предложил «потроллить» русских и называть войну на востоке Украины «русско-российской», а Украину переименовать в Русь-Украину.