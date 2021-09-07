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Разумков предложил Арестовичу «жевать, а не говорить»

07 сентября 2021, 04:45  •  50 • Украина

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает идею спикера украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексея Арестовича переименовать страну в Русь-Украину неудачной. Об этом 6 сентября он заявил на брифинге, который транслировали украинские телеканалы

«Украина сегодня требует изменений, требует реформ, но она точно не требует изменения названия. Играть с названием государства и пытаться на нем как-то хайпануть — это точно не государственная позиция. У меня информации, что в Офисе президента готовится такой законопроект, нет. Я надеюсь, что это фейк» — заявил Разумков.
В комментарии украинскому изданию «Вести» спикер Рады заявил, что, вместо того чтобы предлагать называть конфликт в Донбассе «русско-российской войной», Арестовичу «лучше жевать, чем говорить».

Ранее Арестович заявил, что Украине «надо отобрать бренд русских». Он предложил «потроллить» русских и называть войну на востоке Украины «русско-российской», а Украину переименовать в Русь-Украину.

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