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Разумков предложил Арестовичу «жевать, а не говорить»
07 сентября 2021, 04:45 • 50 • Украина
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает идею спикера украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексея Арестовича переименовать страну в Русь-Украину неудачной. Об этом 6 сентября он заявил на брифинге, который транслировали украинские телеканалы
«Украина сегодня требует изменений, требует реформ, но она точно не требует изменения названия. Играть с названием государства и пытаться на нем как-то хайпануть — это точно не государственная позиция. У меня информации, что в Офисе президента готовится такой законопроект, нет. Я надеюсь, что это фейк» — заявил Разумков.
Ранее Арестович заявил, что Украине «надо отобрать бренд русских». Он предложил «потроллить» русских и называть войну на востоке Украины «русско-российской», а Украину переименовать в Русь-Украину.
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