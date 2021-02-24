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Разрывает в клочья флаг Украины: «белка-сепаратистка» покоряет Сеть
24 февраля 2021, 01:25 • 54 • Украина
В Сети появилось любопытное видео с белкой, которая остервенело набросилась на флаг Украины, установленный над клубом. Видеокадры с животным, атакующим «жовто-блакытный прапор», быстро разошлось по соцсетям и продолжает набирать популярность.
Пользователи в шутку назвали белку «сепаратисткой», а также посоветовали разместить её данные на скандально известном ресурсе «Миротворец», куда заносят всех «неугодных».
Ролик опубликовали на платформе TikTok. Судя по кадрам, атака белки не прошла бесследно для флага «незалежной» — его край уже изрядно потрёпан, но животное не останавливается.
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