Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Еще один регион может присоединиться к России по "крымскому сценарию"
Лондон потребует наказать Россию за неповиновение митингующим. Русские ответили ...
Гордон в прямом эфире озадачил коллег проблемой Скабеевой. Его тут же прервали
Сигнал из Кремля: эксперт рассказал, что стоит за словами Безлера о гастролях Зе...
Главная / Украина

Разрывает в клочья флаг Украины: «белка-сепаратистка» покоряет Сеть

24 февраля 2021, 01:25  •  54 • Украина

В Сети появилось любопытное видео с белкой, которая остервенело набросилась на флаг Украины, установленный над клубом. Видеокадры с животным, атакующим «жовто-блакытный прапор», быстро разошлось по соцсетям и продолжает набирать популярность.

Пользователи в шутку назвали белку «сепаратисткой», а также посоветовали разместить её данные на скандально известном ресурсе «Миротворец», куда заносят всех «неугодных».

Ролик опубликовали на платформе TikTok. Судя по кадрам, атака белки не прошла бесследно для флага «незалежной» — его край уже изрядно потрёпан, но животное не останавливается.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



54
Источник
Похожие новости
23 февраля 2021, 09:50
Ужас без конца: что за удар по Донбассу готовит Украина
23 февраля 2021, 17:10
Вслед за Виктором Медведчуком Зеленский взялся за Игоря Коломойского и его банкиров
23 февраля 2021, 21:45
В Киеве нашли способ выйти из Минских соглашений
23 февраля 2021, 17:10
Вслед за Светланой Тихановской и Юлией Навальной, на битву за власть отправляется Оксана Марченко – супруга Виктора Медведчука
23 февраля 2021, 19:00
Экс-депутат ВР Колесниченко раскрыл, как в угоду США Украина притесняла русский язык
23 февраля 2021, 13:30
Откуда взялся «южноафриканский вариант» ковида и к чему ведёт конкуренция фармацевтических гигантов?
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 февраля 2021, 23:10
Путин спас Россию от пьяного Ельцина - спасёт и нас! Ещё одна европейская страна взмолилась о помощи
22 февраля 2021, 09:05
Тайная миссия США с "Панцирем" провалилась: Русские оружейники переиграли американцев
22 февраля 2021, 12:45
В прямом эфире прозвучала неожиданная правда о российском Крыме: "Агрессор" предпочёл дело
21 февраля 2021, 04:40
"Зеленскому может показаться…": Украина начала игру на обострение – мнение эксперта
17 февраля 2021, 17:15
«Какое наступление?» — боевики ВСУ рассказали о реальном положении дел на линии фронта
20 февраля 2021, 00:15
Медведчук решил отомстить Зеленскому за введенные санкции
18 февраля 2021, 10:40
"Вопрос жизни и смерти": на Украине забились в истерике из-за "Северного потока - 2"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.