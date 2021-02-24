Разрывает в клочья флаг Украины: «белка-сепаратистка» покоряет Сеть

В Сети появилось любопытное видео с белкой, которая остервенело набросилась на флаг Украины, установленный над клубом. Видеокадры с животным, атакующим «жовто-блакытный прапор», быстро разошлось по соцсетям и продолжает набирать популярность.Пользователи в шутку назвали белку «сепаратисткой», а также посоветовали разместить её данные на скандально известном ресурсе «Миротворец», куда заносят всех «неугодных».Ролик опубликовали на платформе TikTok. Судя по кадрам, атака белки не прошла бесследно для флага «незалежной» — его край уже изрядно потрёпан, но животное не останавливается.