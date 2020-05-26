Разрядились по полной: как Брежнев и Никсон спасли планету

Мало того, с 1972 года СССР и США начали наращивать сотрудничество в науке и технике, сельском хозяйстве и культуре. Торговля выросла втрое. Америка даже стала покупать советские тракторы! А уже через год Брежнев приехал в Вашингтон с ответным визитом. Никсон подарил генсеку сверкающий "линкольн", и Леонид Ильич с ветерком прокатил на нем коллегу. Несмотря на идеологическую вражду государств, общение их лидеров было почти дружеским, очень теплым. На одной из встреч они говорили, небрежно закинув ноги на мягкие пуфики. Между ними, как иногда говорят, возникла "химия": взаимная симпатия и интерес. Эти две встречи позволили Брежневу в 1973 году заявить, что холодная война завершена. Это, конечно, было не так. Противостояние продолжалось и дальше. Но после подписания стратегических соглашений оно стало более предсказуемым. С облегчением тогда вздохнул весь мир, смертельно боявшийся войны двух ядерных гигантов. Возможно, последней в истории человечества.