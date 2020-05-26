Разрядились по полной: как Брежнев и Никсон спасли планету

К этой исторической встрече каждый подошел с неважным багажом. Один с войной во Вьетнаме, другой – с вторжением в Чехословакию. И все-таки они сделали это. 26 мая 1972 года Ричард Никсон и Леонид Брежнев подписали договор об ограничении систем ПРО.
Встреча в Москве стала глобальным событием. Впервые за эпоху холодный войны лидеры ядерных сверхдержав сели за стол переговоров по болезненному для всей планеты вопросу оружия массового уничтожения. Более того, поставили подписи под важнейшими документами: Договором по противоракетной обороне (ПРО) и Договором по ограничению стратегических вооружений (ОСВ-1). Потом этот период назвали "разрядкой". Встреча во многом была символической: подготовительную работу провели дипломаты. Но политика и есть игра символов.
Прорывные решения нужны были и Брежневу, и Никсону. Один хотел вернуть своей стране престиж, другой – отвлечь внимание от уже раскручивавшегося уотергейтского дела. Увы, от отставки поездка в Советский Союз ярого антикоммуниста и прагматика Никсона не спасла. Но принесла немало пользы другим. Москва и Вашингтон договорились не развертывать новые системы стратегической противоракетной обороны и существенно ограничить свои вооружения. После подписания лидеры в шутку поспорили, сколько раз теперь страны смогут уничтожить друг друга – семь или десять.
Мало того, с 1972 года СССР и США начали наращивать сотрудничество в науке и технике, сельском хозяйстве и культуре. Торговля выросла втрое. Америка даже стала покупать советские тракторы! А уже через год Брежнев приехал в Вашингтон с ответным визитом. Никсон подарил генсеку сверкающий "линкольн", и Леонид Ильич с ветерком прокатил на нем коллегу. Несмотря на идеологическую вражду государств, общение их лидеров было почти дружеским, очень теплым. На одной из встреч они говорили, небрежно закинув ноги на мягкие пуфики. Между ними, как иногда говорят, возникла "химия": взаимная симпатия и интерес. Эти две встречи позволили Брежневу в 1973 году заявить, что холодная война завершена. Это, конечно, было не так. Противостояние продолжалось и дальше. Но после подписания стратегических соглашений оно стало более предсказуемым. С облегчением тогда вздохнул весь мир, смертельно боявшийся войны двух ядерных гигантов. Возможно, последней в истории человечества.
В 2002 году во время президентства Джорджа Буша-младшего США в одностороннем порядке вышли из договора по ПРО. В Москве назвали решение Вашингтона большой ошибкой. Именно с того момента противостояние Соединенных Штатов с Россией вошло в новую фазу, которую называют "холодной войной-2". А вот на смену ОСВ-1 в 1979 году пришел ОСВ-2. Потом на базе этих документов было подписано три соглашения о сокращении наступательных вооружений. Последнее из них – СНВ-3 – окончит свое действие в начале 2021 года. Пока четкой позиции по продлению документа Вашингтон не сформулировал. Нельзя исключать, что США выйдут и из этого договора, как они в прошлом году вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
Автор Сергей Ильин, Радио Sputnik
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