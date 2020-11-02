Разрушить российскую систему A2/AD, обойти ограничения: Просчитан план США и Британии по Черноморью

США и Великобритания могут открыть свои военно-морские базы на Украине. Такой сценарий вполне реалистичен, учитывая, что украинские власти сами открыто предлагали британцам разместить у себя свои базы, а президент Украины Владимир Зеленский вёл переговоры с главой Ми-6 Ричардом Муром. В этом случае, вероятнее всего, базы появятся в Одессе и Николаеве, где расположены глубоководные порты, пишет портал "Русская весна".

Базы позволят британцам и американцам создать в черноморском регионе военный анклав, способный разрушить российскую систему A2/AD (концепция сдерживания противника путём создания повышенной опасности для дислоцирования или перемещения сил).

Кроме того, военные базы на Украине дадут НАТО возможность обойти Конвенцию Монтрё, которая налагает ряд ограничений на нечерноморские страны в плане размещения военных судов в Чёрном море. Поскольку Украина является черноморским государством, а базы будут расположены на её территории, натовские корабли смогут находиться в данном регионе бессрочно без необходимости постоянной ротации.