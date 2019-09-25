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Разрушенную террористами школу в Сирии восстановили на деньги российских верующих
25 сентября 2019, 00:24 • 72 • В мире
В одном из самых пострадавших от войны в Сирии районов Дамаска – Барза – на средства российских верующих построили новую школу. В финансировании строительства приняли участие верующие почти всех конфессий России.
Вместительность школы составляет 1,2 тысячи учеников – она стала самым масштабным российским гуманитарным проектом в Сирии. Открывать ее приехали в Сирию видные религиозные деятели России, как христиане, так и мусульмане.
Как рассказал журналистам глава российской межрелигиозной делегации, секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов), запустить проект по восстановлению инфраструктуры школ попросили религиозные общины Сирии.
В ноябре прошлого года в Сирию приехала делегация во главе с митрополитом Волоколамским Иларионом. В марте члены рабочей группы осмотрели разрушенную школу, тогда же начались работы по ее восстановлению, одновременно со сбором средств.
Деньги собирали среди прихожан Русской Православной Церкви, а также среди католиков, адвентистов, христиан-пятидесятников, верующих Армянской апостольской церкви и в мусульманских общинах России. Немало средств дали верующие Башкортостана и Татарстана, рассказал иеромонах в разговоре с корреспондентом РИА Новости.
Теперь благодарные сирийские школьники при виде русских кричат: "Привет! Привет! Русья, привет!" Одним из перспективных направлений в рабочей группе видят преподавание в Сирии русского языка как второго иностранного, рассказал иеромонах Стефан.
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