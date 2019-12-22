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Разрушения и шесть пострадавших: В Мексике столкнулись два круизных лайнера
22 декабря 2019, 23:09 • 88 • В мире
В Мексике столкнулись два круизных лайнера, из-за чего один из кораблей был частично разрушен, а также пострадали шесть человек.
В Мексике столкнулись два гигантских круизных лайнера, принадлежащих компании Carnival Cruise. Об этом сообщили местные СМИ.
Инцидент произошёл в районе острова Косумель. Согласно предварительным данным, корабль Carnival Legend столкнулся с лайнером Carnival Glory в порту.
В итоге корабли смогли разойтись, но Carnival Glory нанесены серьёзные повреждения. Также пострадали шесть человек.
Сейчас владельцы подсчитывают ущерб, передаёт ABC.
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