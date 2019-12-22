Разрушения и шесть пострадавших: В Мексике столкнулись два круизных лайнера

В Мексике столкнулись два гигантских круизных лайнера, принадлежащих компании Carnival Cruise. Об этом сообщили местные СМИ.

Инцидент произошёл в районе острова Косумель. Согласно предварительным данным, корабль Carnival Legend столкнулся с лайнером Carnival Glory в порту.

В итоге корабли смогли разойтись, но Carnival Glory нанесены серьёзные повреждения. Также пострадали шесть человек.

Сейчас владельцы подсчитывают ущерб, передаёт ABC.