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Разрушения и пострадавшие: Второе за сутки землетрясение в Калифорнии оказалось более мощным
06 июля 2019, 10:39 • 117 • В мире
Несколько зданий частично разрушены, в фундаментах многих домов появились трещины, известно об одном пострадавшем - такие данные приводят пожарные округа Сан-Бернардино после второго за сутки подземного толчка, который по мощности превзошел первый.
Эпицентр землетрясения, по данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, находился на юге Калифорнии, в 17 км к северо-востоку от города Риджкрест. Первое землетрясение произошло в этом же районе.
Магнитуда подземного толчка составила 6,9. В результате несколько домов смещены, на многих появились трещины, местами произошло обрушение опорных стен, сообщает пожарная служба округа Сан-Бернардино в Twitter. По предварительным данным, один человек пострадал. Другая информация уточняется.
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