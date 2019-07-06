Разрушения и пострадавшие: Второе за сутки землетрясение в Калифорнии оказалось более мощным

Эпицентр землетрясения, по данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, находился на юге Калифорнии, в 17 км к северо-востоку от города Риджкрест. Первое землетрясение произошло в этом же районе.

Магнитуда подземного толчка составила 6,9. В результате несколько домов смещены, на многих появились трещины, местами произошло обрушение опорных стен, сообщает пожарная служба округа Сан-Бернардино в Twitter. По предварительным данным, один человек пострадал. Другая информация уточняется.