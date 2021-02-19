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Разрушение страны стало "достоинством": Азаров назвал имя главного преступника Украины
19 февраля 2021, 20:35 • 221 • Политика
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал имя главного преступника страны, который до сих пор остаётся на свободе. Он и его сторонники разрушили государство, а теперь называют это "достоинством".
Так Азаров прокомментировал недавнее заявление Верховной рады, в котором парламент потребовал привлечь ответственных за преступления на майдане. Экс-премьер в свою очередь отметил, что главными преступниками майдана являются бывший президент Украины Пётр Порошенко, который стоял у истоков госпереворота 2014 года, и его соратники.
Политик признался, что не понимает, почему Рада, если её так сильно волнуют преступления времён Евромайдана, все последние семь лет не пыталась расследовать эти события. Он также выразил сожаление в связи с тем, что действующий президент Украины Владимир Зеленский решил последовать тем же путём, что и его предшественник.
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