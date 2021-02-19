Разрушение страны стало "достоинством": Азаров назвал имя главного преступника Украины

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал имя главного преступника страны, который до сих пор остаётся на свободе. Он и его сторонники разрушили государство, а теперь называют это "достоинством".

Так Азаров прокомментировал недавнее заявление Верховной рады, в котором парламент потребовал привлечь ответственных за преступления на майдане. Экс-премьер в свою очередь отметил, что главными преступниками майдана являются бывший президент Украины Пётр Порошенко, который стоял у истоков госпереворота 2014 года, и его соратники.

"Бред, который они вчера приняли, просто невозможно комментировать. Событие, разрушившее страну, они назвали ключевым моментом в построении государства", - отметил Азаров в разговоре с порталом Nation News.

Политик признался, что не понимает, почему Рада, если её так сильно волнуют преступления времён Евромайдана, все последние семь лет не пыталась расследовать эти события. Он также выразил сожаление в связи с тем, что действующий президент Украины Владимир Зеленский решил последовать тем же путём, что и его предшественник.