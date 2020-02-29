«Разрушение национальной памяти»: как в Киеве реагируют на обсуждение празднования Дня Победы

Глава украинского МИД Вадим Пристайко исключил вероятность участия Киева в праздновании Дня Победы, которое пройдёт в Москве 9 мая. По словам дипломата, позиция украинского руководства по отношению к этой дате заключается в том, что спустя 75 лет с момента окончания войны страны — участницы конфликта «готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить». В Госдуме выразили мнение, что, уходя от празднования Дня Победы, официальный Киев занимается переформатированием национальной памяти.

Украинская сторона не намерена принимать приглашение Москвы на празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, даже если оно поступит, заявил глава МИД страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу «Украина 24». Он также отметил, что Киев сейчас по-иному воспринимает праздник 9 Мая.

«Позиция наша сейчас остаётся такой, какая она есть: нет, мы не собираемся праздновать 9 Мая (в Москве. — RT). Мы, как и весь европейский континент, через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить», — сказал Пристайко.

По словам дипломата, в Киеве считают, что «празднование должно идти именно в эту сторону» — что все эти годы «континент находится в относительном мире».

Отвечая на заданный журналистом вопрос, глава внешнеполитического ведомства добавил, что пока президент Украины не получал приглашения на торжества в Москве, но, если оно придёт по дипломатическим каналам, его передадут Владимиру Зеленскому.

На этом фоне представители украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявляют о намерении направить в Москву делегацию для участия в праздновании Дня Победы. «Это мероприятие свято для нас, это была общая Победа», — заявил сопредседатель партии Юрий Бойко, добавив, что участие в торжественных мероприятиях — одна из составляющих борьбы с попытками переписывания истории.

На минувшей неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что процесс рассылки приглашений на праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, продолжается.

«Пока не направлялось приглашение президенту Зеленскому. Продолжается рассылка приглашений, однако в отношении президента Украины я не могу точно сказать, мне нужно будет уточнить», — сказал Песков.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Кремль планирует направить приглашение украинскому лидеру.

Комментируя выдержки из последнего интервью Вадима Пристайко, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT отметил, что нежелание официального Киева отмечать 9 Мая как праздник Победы «доказывает то, что пытаются опровергать некоторые украинские политики, делая вид что на Украине сегодня нет никакого торжества бандеровщины».

«Всё это продолжение деятельности, направленной на разрушение национальной памяти. Несмотря на то что на Украине создан целый институт национальной памяти, занимается он не сохранением самого главного в нашей общей истории, а переформатированием этой самой памяти», — подчеркнул парламентарий.

Новая украинская трактовка Дня Победы

На Украине в 2015 году был учреждён День памяти и примирения, который отмечается 8 мая — в дату общеевропейского празднования победы над нацистской Германией. О «близости» такого подхода к европейскому, в частности, 9 мая 2019 года говорил бывший президент Украины Пётр Порошенко.

Как выразился тогда политик, за пять лет на Украине якобы появился «свой ритуал празднования Дня Победы во Второй мировой войне, приближенный к общеевропейской традиции». В той же речи Порошенко назвал «ряжеными» участников акции «Бессмертный полк» по всему миру.

Экс-президент Украины Пётр Порошенко

Reuters

Вместе с тем 9 мая на Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне — другой государственный праздник, также учреждённый в 2015 году.

Принципиальным отличием этого торжества от Дня Победы является отказ от определения «Великая Отечественная война» и советской символики, за демонстрацию которой в том же 2015-м на Украине ввели уголовное наказание. Более того, в 2017 году в украинском законодательстве появились санкции за публичную демонстрацию и изготовление георгиевских лент.

Однако рядовые украинцы продолжают использовать ныне запрещённую в стране символику во время праздничных мероприятий 9 мая. В 2019 году по итогам торжеств МВД Украины возбудило ряд уголовных и административных дел за демонстрацию советской символики и георгиевских лент.

Как полагает экономист, политолог Александр Дудчак, такая разница в отношении к празднованию 9 Мая указывает на различное восприятие этой даты властью и населением.

«Мы видим, что официальный Киев, в отличие от большинства украинского народа, перешёл на сторону проигравших и открещивается от памяти своих великих предков-победителей», — отметил собеседник RT.

В свою очередь, Дмитрий Новиков высказал предположение, что подобная политика может навязываться новому киевскому руководству политической элитой страны.

«Президент Зеленский не может вырваться из той политики, которая навязывается ему узким кругом украинской элиты. Элиты, которая ничего общего не имеет с интересами самой страны и украинского народа», — заключил депутат.