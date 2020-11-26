«Разрушают наш бизнес»: ресторатор винит семью политолога Шульман в неправомерном отключении электричества в заведении

Семья политолога Екатерины Шульман оказалась в центре скандала. Столичный ресторатор Валерия Голованова рассказала RT о неправомерном, по её мнению, отключении электричества в заведении общепита. Она винит в этом мужа политолога — председателя Товарищества собственников жилья «Рождественский бульвар, дом 10/7» Михаила Шульмана. По подсчётам Головановой, из-за блэкаута ресторан понёс убытки на сумму почти в полмиллиона рублей без учёта упущенной прибыли и репутационных издержек. Собственник помещения уже обратился с жалобой на ТСЖ к чиновникам и в правоохранительные органы.

Ресторан Shell, Yes seafood bar на Рождественском бульваре в Москве не работает с 10 ноября из-за блэкаута. Как рассказала RT владелица ресторана Валерия Голованова, электричество без предварительного уведомления отключил Михаил Шульман — председатель ТСЖ дома, где она арендует помещение.

По словам ресторатора, в сентябре этого года его сестра Лариса Шульман потребовала у неё погасить долг владелицы помещения перед ТСЖ. Согласно требованию управляющей компании за подписью Михаила Шульмана (копия есть у RT), владелица помещения, гендиректор ООО «ВиЛС» Любовь Сарнова задолжала 274 тыс. рублей за коммунальные эксплуатационные услуги.

Сарнова сообщила RT, что считает это требование неправомерным, поэтому платить по выставленному счёту отказывается. По её словам, у неё прямой контракт с поставщиками электроэнергии и водоснабжения, долгов нет.

Согласно базе СПАРК, с 2007 года председателем ТСЖ дома на Рождественском бульваре, 10/7 является Михаил Шульман, а его жена Екатерина значится одним из его совладельцев. Лариса Шульман в списке совладельцев не указана.

Согласно решению собрания собственников дома, с 2016 года эксплуатационные расходы должна оплачивать управляющая компания за счёт средств, полученных от сдачи в аренду общедомовых помещений (копия решения есть у RT). Действия семьи Шульман Сарнова называет произволом.

По словам Головановой, семья Шульман переадресовала спорный счёт ей и пригрозила отключить электричество в случае неуплаты. Ресторан уже неоднократно обесточивали.

«Впервые электричество отключили 11 сентября, затем это повторялось ещё несколько раз. Поводом для отключения стал якобы долг собственника, у которого мы арендуем помещение, за электричество, отопление и воду, — рассказала Голованова RT. — Но у собственника есть документы о том, что он оплачивает всё напрямую в МОЭСК. Поэтому никаких долгов у него нет. Более того, ТСЖ не имеет права отключать электричество без уведомления».

Екатерина и Михаил Шульман

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© Екатерина Шульман

Как рассказала Голованова, чтобы не нести убытки из-за простоя ресторана, она погасила спорный долг Сарновой перед ТСЖ, хотя и считает это требование неправомерным.

Из-за отключений электричества в сентябре и октябре только по инвентаризационной описи испорченных продуктов, ресторан потерял почти 200 тыс. рублей, подсчитала владелица ресторана. Общий ущерб без учёта упущенной прибыли и репутационных издержек составил, по словам Головановой, 470 тыс. рублей.

В свою очередь, собственник помещения сообщила, что обращалась во властные и правоохранительные структуры по поводу неправомерного отключения электричества.

«Мы уже написали заявления в полицию, прокуратуру, местную управу, Мосэнергонадзор, другие ведомства, — говорит Сарнова. — Пока результата нет, но мы готовы пройти все инстанции».

Тем временем ресторан продолжает терпеть убытки.

«Нам разрушают бизнес, — заявила Голованова. — Мы это дело так оставлять не собираемся».

По словам ресторатора, председатель ТСЖ Михаил Шульман отказывается от переговоров с владелицей ресторана, «просто убегает». RT также не удалось получить комментарий у Шульмана — он бросил трубку, даже не дослушав вопроса.

Это не первый скандал в ТСЖ «Рождественский бульвар, 10/7». Ранее RT писал о том, как Шульман сдали в аренду подвал дома на Рождественском бульваре штабу Алексея Навального без согласия собственников жилья. Владельцы квартир утверждали, что аренда была оформлена непосредственно по инициативе председателя ТСЖ Михаила Шульмана.