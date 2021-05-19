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«Разрушают конструкцию международных отношений»: в Совфеде прокомментировали высылку Северной Македонией дипломата РФ

19 мая 2021, 01:45  •  72 • В мире
Власти Северной Македонии объявили о высылке из страны российского дипломата. Посольство России в Скопье сообщило, что Москва рассматривает ответные шаги на действия республики. В Совфеде отметили, что инициатива Северной Македонии может быть продиктована желанием понравиться Евросоюзу.
 
AFP © Robert ATANASOVSKI
 

Власти Северной Македонии объявили о высылке из страны одного российского дипломата. Информацию подтвердило посольство России в Скопье.

«Подтверждаем высылку властями Северной Македонии одного российского дипломата. Российская сторона рассматривает ответные шаги», — проинформировали в диппредставительстве РИА Новости.

В сообщении на сайте МИД Северной Македонии говорится, что решение объявить дипломата персоной нон грата было принято в соответствии со ст. 9 Венской конвенции. 

«В связи с этим 14 мая 2021 в МИД был приглашён посол России и ему вручена нота с требованием, чтобы указанный дипломат покинул территорию Северной Македонии в семидневный срок», — заявили в министерстве.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT отметил, что Скопья «не дорожит отношениями с Россией». 

«Заразились антироссийской и антидипломатической заразой. Очевидно, желают понравиться Евросоюзу. Честно говоря, такие решения не красят руководство Северной Македонии. И мы, конечно, ответим», — сказал сенатор.

Он подчеркнул, что подобные действия стран Евросоюза «разрушают конструкцию международных отношений».

«Высылка дипломатов из некой солидарности — какое-то странное явление в дипломатии как таковой», — добавил Цеков.

Первый зампред комитета Совфеда Владимир Джабаров высказал мнение, что Скопье пожалеет о решении выслать российского дипломата, так как оно однозначно не улучшит отношения стран.

«Эта солидарность не на пользу Македонии. Такие шаги лишний раз показывают, что эти страны не являются в политике самостоятельными. Наверняка это влияние США», — приводит его слова РИА Новости.

В ответ на эту высылку Москва однозначно ответит зеркально, подчеркнул сенатор.

  • Reuters
  • © Toby Melville

В прошлый раз Северная Македония высылала российского дипломата в марте 2018 года. Тогда в МИД республики заявили, что решение было принято из солидарности с Великобританией, также выславшей дипломатов РФ из-за дела Скрипалей. Британская сторона обвиняла Россию в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Москва неоднократно обращала внимание на абсурдность и бездоказательность обвинений Лондона.

Дипломатические скандалы в 2021 году

Напомним, в апреле обострение отношений произошло между Россией и Чехией. 17 апреля власти республики обвинили сотрудников российской разведки в якобы причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. 

В Праге отказались раскрывать подробности расследования инцидента, однако объявили о высылке 18 дипломатов. 

МИД РФ назвал действия чешской стороны недружественными и объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в России. 22 апреля МИД Чехии объявил о сокращении количества российских дипломатов в посольстве РФ в Праге до числа чешских дипломатов в Москве. В частности, глава чешского МИД Якуб Кулганек заявил, что Чехию должны покинуть 63 сотрудника посольства РФ. 

Представитель МИД России Мария Захарова тогда подчеркнула, что Прага «продолжает раскрутку антироссийской кампании под сфальсифицированными предлогами».

Вместе с тем на фоне дипломатического скандала в Европарламенте призвали страны ЕС «принять меры» в отношении России. 

После этого премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что Братислава высылает трёх российских дипломатов. Позже об аналогичном решении заявили внешнеполитические ведомства Литвы, Латвии и Эстонии. 

28 апреля МИД России объявил об ответных мерах. В ведомстве пояснили, что на основе принципа взаимности Москва высылает двух сотрудников посольства Литвы, а также по одному сотруднику дипмиссий Латвии и Эстонии. Главам посольств этих стран был заявлен «решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями» по высылке сотрудников российских посольств.

Также российский МИД объявил персонами нон грата троих сотрудников посольства Словакии в Москве. 

29 апреля МИД Болгарии объявил одного российского дипломата персоной нон грата.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что действия Праги и Софии вызывают у Москвы раздражение, сожаление и непонимание.

«Без реакции подобные абсолютно неприемлемые провокационные шаги и абсолютно неприемлемые безосновательные, бездоказательные обвинения России оставаться не будут. В любом случае любые действия России будут осуществляться в наших собственных интересах», — говорил представитель Кремля.

На фоне этих событий президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий наём административно-технического персонала из граждан России и третьих стран дипмиссиям государств, которые признаны совершающими недружественные действия в отношении РФ и её граждан. 13 мая такими странами были признаны США и Чехия.

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