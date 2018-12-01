«Разрушает православную культуру»: как Порошенко пообещал не дать УПЦ МП «расставлять пальцы веером» на Украине

Московский патриархат больше не будет на Украине «расставлять пальцы веером». Об этом заявил президент страны Пётр Порошенко. По его словам, Москва якобы пытается «разжечь межрелигиозный конфликт». При этом украинский лидер заверил, что Киев не будет оказывать влияние на верующих в вопросе выбора прихода. Между тем действия украинских ведомств говорят об обратном — СБУ вызвала на допрос священников Сарненской и Ровенской епархий УПЦ МП. О давлении со стороны властей также заявил наместник Свято-Успенской Почаевской лавры. Как отметили эксперты, вопрос вероисповедания приобрёл на Украине «крайне политизированный характер».

Украина больше не позволит канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) «расставлять пальцы веером» на территории государства. Об этом в своём обращении к населению заявил украинский президент Пётр Порошенко.

«Автокефальная православная церковь Украины не будет государственной. Государство гарантирует конституционное право свободы вероисповедания, в том числе и тем, кто захочет остаться в единстве с русской церковью. Но пальцы веером Московский патриархат здесь расставлять больше не будет», — сказал Порошенко.

По его словам, никто не будет воздействовать на верующих. При этом украинский лидер обвинил Москву в якобы попытках «разжечь межрелигиозный конфликт».

В то же время президент Украины в очередной раз поставил факт предоставления автокефалии неканонической церкви в один ряд с политическими событиями — соглашением о евроассоциации, безвизовым режимом и курсом на вступление в НАТО и ЕС. По его словам, членство в евроатлантических организациях окончательно и бесповоротно снимет угрозу возвращения Украины в «тюрьму народов».

«Об этом же — автокефалия и томос (церковный указ. — RT). Хочу объяснить, что это не столько церковный вопрос, сколько вопрос нашей государственности, нашей независимости, нашей национальной безопасности», — пояснил глава украинского государства.

Между тем на Украине продолжаются гонения в отношении канонической Украинской православной церкви. В субботу, 1 декабря, Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос «значительное число» священников Сарненской и 20 представителей Ровенской епархий УПЦ МП, сообщили в Украинской православной церкви Московского патриархата.

При этом ещё в середине ноября глава юридического отдела Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерей Александр Бахов рассказал, что некоторых епископов начали приглашать в СБУ для «бесед».

О давлении со стороны властей также сообщил наместник Свято-Успенской Почаевской лавры митрополит Владимир. Ранее Министерство юстиции Украины отменило право канонической церкви на пользование комплексом сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры, расположенной в Тернопольской области. Монастырь был передан Кременец-Почаевскому заповеднику.

«После того как не состоялась встреча с первым лицом, мы ощутили давление. Сразу же соответствующие службы начали проверять тех людей, с которыми у нас были какие-либо отношения», — сказал митрополит Владимир в интервью телеканалу NewsOne.

Кроме того, сотрудники силового ведомства провели обыски у наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Павла. В его отношении было возбуждено уголовное дело.

При этом ранее сотрудники Киево-Печерского заповедника, находящегося в управлении Министерства культуры Украины, начали опись имущества Киево-Печерской лавры. В то же время в церквях неканонической УПЦ КП опись не проводится.

«Действия Порошенко будут иметь далеко идущие последствия»

Вопрос вероисповедания приобрёл на Украине «крайне политизированный характер». Такое мнение в беседе с RT высказал политолог Владимир Киреев.

«Вытеснение Московского патриархата из общественной, культурной и политической жизни Украины является одним из магистральных направлений современной украинской политики… То, что сейчас делает Порошенко, — это посягательство на очень тонкие вещи. Он разрушает не только религиозный мир и украинскую религиозную культуру, но и православную и христианскую вообще в мировом масштабе. По его действиям можно понять, насколько токсичным является современный политический режим на Украине», — подчеркнул эксперт.

При этом политолог усомнился в том, что украинское государство сможет гарантировать украинцам право свободы вероисповедания, поскольку уже сейчас, по словам эксперта, ни о какой нейтральности в этом вопросе речи не идёт.

«Последствия его сегодняшних поступков, которые, мы думаем, продиктованы желанием набрать очки перед президентскими выборами, в плане разрушения глобального православия, вытеснения Московского патриархата с территории Украины будут иметь более далеко идущие последствия, чем правление самого Порошенко и, может быть, история современной политической системы на Украине, которая теперь вряд ли долго просуществует», — заключил Киреев.

Ранее Порошенко сообщил об утверждении Синодом Константинопольского патриархата текста томоса для Церкви Украины. Кроме того, было принято решение о созыве «объединительного собора», дату проведения которого в ближайшее время должен объявить вселенский патриарх Варфоломей. Как сообщали СМИ, мероприятие может пройти 9—10 декабря.

Напомним, что 11 октября Константинопольский патриархат снял анафему (отлучение от церкви) с глав двух неканонических церквей — Филарета (так называемый Киевский патриархат) и Макария (Украинская автокефальная церковь). Кроме того, было отменено положение 1686 года, передавшее Киевскую митрополию Московскому патриархату.

В ответ на это Синод Русской православной церкви и собор епископов УПЦ МП приняли решение о невозможности дальнейшего евхаристического общения с Константинополем в связи с незаконным вмешательством в дела поместной церкви и незаконным решением о предоставлении автокефалии.

«То, что хочет предложить Константинополь Украине, — конечно, не полноценная автокефальная церковь​​​. Это будет некая полуавтокефальная структура с очень сильной зависимостью от Константинополя», — отмечал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

О своём несогласии с решением Константинопольского патриархата также заявили в церквях Сербии, Польши, Албании и Армении.