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Разругавшаяся с коллегами министр культуры Эстонии объявила об отставке

02 ноября 2021, 18:45  •  160 • Политика
Фото: ru.depositphotos.com
Чиновница заявила, что ее взгляд на ряд проблем не совпадает с мнением правительства
Глава Министерства культуры Эстонии Аннели Отт сообщила, что уходит в отставку. Она была единственным членом кабмина, подвергавшимся постоянной критике за отказ от участия во многих мероприятиях по причине отсутствия прививки против COVID-19. Об этом стало известно сегодня, 2 ноября.
Чиновница заявила, что решение сложить полномочия было крайне трудным, однако она в итоге "все продумала". Отт призналась, что уже не может занимать указанную должность.
По словам министра, причиной ухода стали разногласия, возникшие с членами эстонского правительства из-за антикоронавирусных ограничений и некомпетентности кабмина в ряде вопросов, касающихся культурной сферы.
Отт также указала, что ее позиция по оказанию финансовой поддержке сектора в рамках ограничений существенно отличается от мнения, которое выражает правительство Эстонии. Виновниками такого подхода министр назвала коллег из действующего кабмина, сформированого из членов Партии реформ. По словам главы ведомства, в условиях государственного кризиса, сокращающего доходы культурных учреждений, необходимо разработать меры поддержки, с которыми у официального Таллина, по всей видимости, возникли затруднения.
Как отмечает источник, Отт является единственным членом из состава правительства, который не прошел вакцинацию против  COVID-19. Ситуация привела к тому, что она не имела возможности посещать общественные мероприятия и участвовать во многих пресс-конференциях. 2 ноября, однако, госслужащая заявила, что готова сделать прививку, и никогда не выступала противником вакцинации, хотя и считает ограничения для антипрививочников неправильными.

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