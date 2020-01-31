Разрезала праздничный торт: Президент Эстонии отметила 200-летие открытия Антарктиды на российской полярной станции

О своей поездке и торжественном мероприятии, в котором эстонский лидер приняла участие, Кальюлайд рассказала в публикации в Facebook

"Помимо стран, имеющих здесь научные станции, на мачте развевался и эстонский триколор. Открытие, сделанное 200 лет назад, было важным для всего человечества, и по этому примеру мы сегодня должны развивать международное сотрудничество", - отметила она.

Президент Эстонии разрезала вместе с руководством станции праздничный торт, а также обсудила вопросы изменения климата. В частности, речь шла о таянии ледников. В заключение выступления Кальюлайд призвала сообща "предпринять усилия ради общего будущего".

Как сообщает ТАСС, в рамках торжественных мероприятий, приуроченных к 200-летию открытия Антарктиды, в 2020 году предлагается провести международную экспедицию на паруснике "Мир" при содействии Русского географического общества, а на острове Ватерлоо, который был открыт в числе 29 островов во время первой антарктической экспедиции, планируется установить памятный мемориал "Первооткрывателям Антарктиды".