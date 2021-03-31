Разрешившая стрельбу Украина предложила откатить всё назад. Кравчук просит о тишине

Разрешившая стрельбу Украина предложила откатить всё назад после гибели четырёх военнослужащих в Донбассе. Кравчук просит о введении режима тишины.

Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук на заседании ТКГ предложил вернуться к режиму полного прекращения огня. Об этом в среду сообщил член украинской делегации Алексей Арестович. По его словам, украинская сторона предлагает объявить режим тишины в полночь.

Леонид Макарович Кравчук начал заседание с предложения сегодня с нуля часов вернуться к режиму полного и всеобъемлющего прекращения огня. Сейчас рассматривается это предложение, - отметил он.

От оглашения других деталей переговоров Арестович воздержался, сообщает "Еспресо.TV".

Напомним, что ранее СНБО Украины разрешило украинским бойцам открывать огонь "в ответ", не дожидаясь приказа сверху. Это фактически отменило контроль за исполнением режима прекращения огня и дало украинским силовикам карт-бланш на обстрелы, поскольку доказать, что стрельба велась именно в ответ, довольно сложно. Республики Донбасса сообщали, что после этого обстрелы участились. Причём помимо обычного стрелкового оружия бойцы ВСУ использовали гранатомёты, миномёты и БМП. Так, к примеру, в марте СМИ сообщили, что украинский снайпер убил 71-летнего пенсионера, который был мирным жителем.

Однако ситуация изменилась после того как в Донбассе погибли четверо украинских военнослужащих. Киев утверждает, что они погибли во время обстрела, Донецк - что они подорвались на мине. После этого президент Украины Владимир Зеленский объявил о намерении провести переговоры с лидерами "нормандской четвёрки", а украинские власти вновь заговорили о перемирии.