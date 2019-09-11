Разрешите айти: искусственный интеллект подключат к решению госзадач

В решении государственных задач могут начать использовать искусственный интеллект. О необходимости адаптации наработок в этой сфере к масштабам страны Владимир Путин заявил на встрече с предправления Сбербанка Германом Грефом. Опыт, накопленный кредитными организациями, можно использовать уже сегодня, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Например, искусственный интеллект может пригодиться при формировании кадрового резерва или для обеспечения кибербезопасности.

ИИ vs чиновник

Сбербанк активно занимается вопросом внедрения в разные сферы новых технологий, доложил на встрече с президентом в Кремле Герман Греф. По его словам, эти наработки будут способствовать повышению производительности труда, прозрачности и скорости оказания услуг, включая государственные. Владимир Путин обратил внимание на возможность использовать опыт в области искусственного интеллекта (ИИ) и для улучшения работы государственного управления.

— Вы наработали очень много для банка, для финансовой системы, поэтому нужно только адаптировать эти ваши наработки к более масштабным задачам, которые стоят перед страной в целом, для отдельных отраслей, для госуправления, — подчеркнул он. — Мы с вами много раз на этот счет говорили. Нужно только как можно быстрее это сделать.

Для решения этих задач созданы уже два специальных подразделения, сообщил Герман Греф. Одно из них работает с региональными проектами, другое — с федеральными, уточнил он.

Наработки Сбербанка в сфере ИИ можно использовать практически в любом направлении, начиная от логистики и подбора кадров до военных технологий и блокчейна, считает старший инвестиционный консультант «БКС Брокер» Максим Ковязин. По его словам, одна из самых интересных новаций Сбербанка — психологический анализ потенциальных заемщиков, когда ИИ анализирует банковские истории, образование и карьеру потенциальных заемщиков, а на основе этой информации выдает рекомендации по выдаче кредита.

— Таким же образом ИИ может помочь государству в формировании кадрового резерва для государственных и военных учреждений, анализируя психологические портреты будущих чиновников, — пояснил эксперт в беседе с «Известиями».

Еще одно актуальное направление — кибербезопасность и защита от хакерских атак, уверен он. Также интересны система работы с биометрией и внедрение ИИ в мобильные приложения с целью отслеживания потребностей клиентов, заметил в разговоре с «Известиями» партнер практики стратегии и операционной эффективности Althaus Group Герман Шеховцев. По его словам, сейчас сложность в развитии систем ИИ заключается во времени, которое требуется на обучении системы.

Совместными усилиями

На встрече были затронуты и финансовые результаты компании. Герман Греф отметил, что в 2019 году Сбербанк в общей сложности заплатит в федеральный бюджет 502 млрд рублей. При этом еще 10 лет назад, по его словам, совокупная сумма была куда меньше — 59 млрд рублей. Таким образом, приблизительно в 60% российских регионов Сбербанк остается первым налогоплательщиком, уточнил Герман Греф.

— Мы настроены на то, что, как одна из крупнейших компаний, должны обеспечивать — в том числе это одна из наших функций, — обеспечивать стабильность поступлений в бюджет. На наши деньги содержатся большое количество социальных учреждений и пенсии, — подчеркнул глава Сбербанка.

Отдельно Владимир Путин и Герман Греф обсудили работу банка в регионах, пострадавших от наводнений и паводков. В частности, речь шла о ситуации в Иркутской области, которую глава компании вслед за российским лидером посетил 3 сентября. В настоящий момент Сбербанком приняты решения о реструктуризации 535 кредитов на сумму более 163 млн рублей. Кроме того, часть заявлений от пострадавших будет рассмотрена в ближайшее время. Глава банка также сообщил президенту о деятельности компании по замене утраченных банковских карт, выплате страховок и планах по строительству инфекционного отделения больницы в Тулуне.

Ситуация в Иркутске требовала не только своевременной и жесткой реакции властей, но и адекватных организационных решений, в том числе по направлению средств и реструктуризации кредитов, напомнил гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

— Сбербанк принял эти решения адекватно и своевременно, что и подчеркнул на встрече с Германом Грефом Владимир Путин, — добавил эксперт.

Владимир Путин 2 сентября лично посетил город Тулун, где сложилась наиболее сложная ситуация из-за природной катаклизмы. Президент пообщался с местными жителями и ознакомился с ходом работ по ликвидации последствий паводка. Во время совещания российский лидер подчеркнул, что обеспечение пострадавших новым жильем идет слишком медленно, а восстановление школ нужно завершить как можно скорее.