Разрешили шпионить за Россией: ОБСЕ поддержала резолюцию Украины против Крыма

Украинскую резолюцию против Крыма поддержали в комитете по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Документ декларирует непризнание полуострова частью Российской Федерации.

Авторство документа принадлежит депутату Верховной Рады Украины Артуру Герасимову. В тексте Россия обвиняется в "неуважении к суверенитету и территориальной целостности Украины", а также в "оккупации" и "милитаризации" Крыма. Резолюция призывает Россию вернуть Украине контроль над территорией полуострова.

Кроме того, согласно документу, ОБСЕ поддерживает использование беспилотников для "наблюдения" в Азовским морем и Керченским проливом. Помимо этого, в текст включили требование к России оказать медицинскую и юридическую помощь украинским морякам, арестованным за провокацию в Керченском проливе.