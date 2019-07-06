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Разрешили шпионить за Россией: ОБСЕ поддержала резолюцию Украины против Крыма

06 июля 2019, 20:24  •  62 • Политика
Комитет ПА ОБСЕ поддержал антироссийскую резолюцию по Крыму. Организация одобрила шпионаж в Азовским морем и Керченским проливом при помощи беспилотников.
Украинскую резолюцию против Крыма поддержали в комитете по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Документ декларирует непризнание полуострова частью Российской Федерации.
Авторство документа принадлежит депутату Верховной Рады Украины Артуру Герасимову. В тексте Россия обвиняется в "неуважении к суверенитету и территориальной целостности Украины", а также в "оккупации" и "милитаризации" Крыма. Резолюция призывает Россию вернуть Украине контроль над территорией полуострова.
Кроме того, согласно документу, ОБСЕ поддерживает использование беспилотников для "наблюдения" в Азовским морем и Керченским проливом. Помимо этого, в текст включили требование к России оказать медицинскую и юридическую помощь украинским морякам, арестованным за провокацию в Керченском проливе.

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