Разрешено посещение кладбищ и стоматологов: в Псковской области ослабили введённые из-за коронавируса ограничения

Власти Псковской области с 6 мая ослабили ограничительный режим, установленный из-за коронавируса. Так, гражданам разрешается посещение стоматологических клиник и кладбищ. Работу смогут возобновить некоторые компании, а также магазины, реализующие непродовольственные товары. В то же время власти региона усилили санитарные требования к торговым точкам. Тем временем учёные Сингапурского университета технологий и дизайна представили новый прогноз, согласно которому распространение COVID-19 в России завершится к 24 августа.

Несколько российских регионов ослабили ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавирусной инфекции. Так, власти Псковской области с 6 мая разрешили возобновить работу магазинов, чья продукция не входит в перечень непродовольственных товаров первой необходимости. Указанные магазины должны иметь отдельный вход с улицы.

Также там вновь разрешено посещение стоматологических клиник. Помимо этого, вновь начнут функционировать некоторые компании, в частности, помогающие в трудоустройстве и подборе персонала.



Кроме того, жителям региона разрешено посещение кладбищ.

Вместе с ослаблением ограничительных мер власти региона усилили санитарные требования к торговым точкам, чья деятельность вновь разрешена. Сотрудники обязаны работать в масках и перчатках, а в магазинах одежды временно запрещена примерка.

Ранее в Калининградской области был введён обязательный масочный режим, однако власти региона также разрешили работу магазинов, реализующих непродовольственные товары, кроме торговых точек, расположенных в ТЦ и не имеющих отдельного входа с улицы.

Вместе с тем власти Приморского края приняли решение ограничить с 8 мая въезд и выезд из Находкинского городского округа из-за высокого темпа прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«Предложено с 8 мая ограничить въезд и выезд людей из Находки, кроме граждан, работающих на предприятиях непрерывного цикла, ввести систему контроля за проживающими в муниципалитете», — говорится в пресс-релизе по итогам заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом под председательством губернатора Приморья Олега Кожемяко.

В Находке также будет приостановлена работа торговых центров, кроме магазинов с продуктами и товарами первой необходимости. Напомним, с 30 апреля в Приморском крае также введён всеобщий масочный режим.

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Тем временем главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что там на лечении находятся 456 пациентов, из них с диагнозом внебольничная пневмония — 99%, COVID-подтвержденных — 63%. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 57 пациентов, из них 32 на искусственной вентиляции лёгких.

По последним сведениям оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, в России выявлено 155 370 случаев коронавируса в 85 регионах. Наибольшее число подтверждённых случаев зарегистрировано в Москве (80 115), Московской области (15 761), Санкт-Петербурге (5572) и Нижегородской области (3026). Выписаны по выздоровлению 19 865 пациентов, скончались 1451 человек.

Как следует из данных Всемирной организации здравоохранения, Россия находится на пятом месте по общему количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Лидируют по этому показателю Соединённые Штаты Америки — более 1,1 млн случаев, далее следуют Испания, Италия, Великобритания и Германия.

В свою очередь, специалисты Сингапурского университета технологий и дизайна представили новый прогноз, согласно которому распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в России завершится к 24 августа, на неделю позже ранее предполагавшейся учёными даты.

При этом мировое сообщество может столкнуться с ещё двумя новыми волнами пандемии коронавируса, считает глава немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер. Он подчеркнул, что инфекция будет распространяться пока ей не переболеют 60-70% населения, а социальная дистанция может стать частью повседневной жизни.

«Мы знаем, что почти наверняка будет вторая волна», — подчеркнул Вилер.

Между тем председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в ходе брифинга сообщил, что властям страны неизвестно, каким образом появился COVID-19.

«Второй вопрос — было ли его распространение случайным, попал ли он в окружающую среду естественным образом или же это было сделано умышленно. У нас нет неоспоримых доказательств в пользу какой-либо версий, свидетельства говорят о том, что это, вероятно, было непреднамеренно. Третий вопрос в месте: вышел ли он из вирусологической лаборатории в Ухани или начался на рынке в Ухани или где-то ещё. Ответ на это: мы не знаем», — сказал Милли.

По его словам, было бы полезно, если бы власти КНР предоставили доступ инспекторам для того, чтобы мир мог узнать настоящий источник возникновения нового коронавируса.

Вместе с тем глава Белого дома Дональд Трамп подчеркнул, что Вашингтон вскоре предоставит информацию о том, откуда произошёл COVID-19.

«Мы предоставим весьма определённую информацию через некоторое время», — пояснил президент США.