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Разрешено посещение кладбищ и стоматологов: в Псковской области ослабили введённые из-за коронавируса ограничения
06 мая 2020, 11:05 • 28 • В России
Власти Псковской области с 6 мая ослабили ограничительный режим, установленный из-за коронавируса. Так, гражданам разрешается посещение стоматологических клиник и кладбищ. Работу смогут возобновить некоторые компании, а также магазины, реализующие непродовольственные товары. В то же время власти региона усилили санитарные требования к торговым точкам. Тем временем учёные Сингапурского университета технологий и дизайна представили новый прогноз, согласно которому распространение COVID-19 в России завершится к 24 августа.
РИА Новости © Александр Кряжев
Несколько российских регионов ослабили ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавирусной инфекции. Так, власти Псковской области с 6 мая разрешили возобновить работу магазинов, чья продукция не входит в перечень непродовольственных товаров первой необходимости. Указанные магазины должны иметь отдельный вход с улицы.
Также там вновь разрешено посещение стоматологических клиник. Помимо этого, вновь начнут функционировать некоторые компании, в частности, помогающие в трудоустройстве и подборе персонала.
Вместе с ослаблением ограничительных мер власти региона усилили санитарные требования к торговым точкам, чья деятельность вновь разрешена. Сотрудники обязаны работать в масках и перчатках, а в магазинах одежды временно запрещена примерка.
Ранее в Калининградской области был введён обязательный масочный режим, однако власти региона также разрешили работу магазинов, реализующих непродовольственные товары, кроме торговых точек, расположенных в ТЦ и не имеющих отдельного входа с улицы.
Вместе с тем власти Приморского края приняли решение ограничить с 8 мая въезд и выезд из Находкинского городского округа из-за высокого темпа прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией.
«Предложено с 8 мая ограничить въезд и выезд людей из Находки, кроме граждан, работающих на предприятиях непрерывного цикла, ввести систему контроля за проживающими в муниципалитете», — говорится в пресс-релизе по итогам заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом под председательством губернатора Приморья Олега Кожемяко.
В Находке также будет приостановлена работа торговых центров, кроме магазинов с продуктами и товарами первой необходимости. Напомним, с 30 апреля в Приморском крае также введён всеобщий масочный режим.Также на russian.rt.com Карта RT: распределение случаев заболевания COVID-19 по регионам России
Тем временем главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что там на лечении находятся 456 пациентов, из них с диагнозом внебольничная пневмония — 99%, COVID-подтвержденных — 63%. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 57 пациентов, из них 32 на искусственной вентиляции лёгких.
По последним сведениям оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, в России выявлено 155 370 случаев коронавируса в 85 регионах. Наибольшее число подтверждённых случаев зарегистрировано в Москве (80 115), Московской области (15 761), Санкт-Петербурге (5572) и Нижегородской области (3026). Выписаны по выздоровлению 19 865 пациентов, скончались 1451 человек.
Лидируют по этому показателю Соединённые Штаты Америки — более 1,1 млн случаев, далее следуют Испания, Италия, Великобритания и Германия.
В свою очередь, специалисты Сингапурского университета технологий и дизайна представили новый прогноз, согласно которому распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в России завершится к 24 августа, на неделю позже ранее предполагавшейся учёными даты.
При этом мировое сообщество может столкнуться с ещё двумя новыми волнами пандемии коронавируса, считает глава немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер. Он подчеркнул, что инфекция будет распространяться пока ей не переболеют 60-70% населения, а социальная дистанция может стать частью повседневной жизни.
«Мы знаем, что почти наверняка будет вторая волна», — подчеркнул Вилер.
Между тем председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в ходе брифинга сообщил, что властям страны неизвестно, каким образом появился COVID-19.
«Второй вопрос — было ли его распространение случайным, попал ли он в окружающую среду естественным образом или же это было сделано умышленно. У нас нет неоспоримых доказательств в пользу какой-либо версий, свидетельства говорят о том, что это, вероятно, было непреднамеренно. Третий вопрос в месте: вышел ли он из вирусологической лаборатории в Ухани или начался на рынке в Ухани или где-то ещё. Ответ на это: мы не знаем», — сказал Милли.
По его словам, было бы полезно, если бы власти КНР предоставили доступ инспекторам для того, чтобы мир мог узнать настоящий источник возникновения нового коронавируса.
Вместе с тем глава Белого дома Дональд Трамп подчеркнул, что Вашингтон вскоре предоставит информацию о том, откуда произошёл COVID-19.
«Мы предоставим весьма определённую информацию через некоторое время», — пояснил президент США.
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