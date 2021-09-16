Разрешена последняя интрига самоизоляции Путина

Работа президента Владимира Путина в условиях самоизоляции не остановилась. Более того, теперь разрешена и последняя интрига в свете принятого решения.

Президент России Владимир Путин продолжает работать в условиях самоизоляции. Информация о закрытом режиме представлена несколько дней назад. Однако вчера и сегодня Путин несколько раз сам комментировал происходящее.

Надо сказать, само по себе заявление о самоизоляции президента России сделано оригинальным образом. Сначала сам Путин в кулуарах сообщил, что в его окружении стало больше заболевших коронавирусом. И врачи сейчас разбираются в происходящем. А пока разбираются, придётся работать за закрытыми дверями:

Мне самому скоро на карантин придётся уйти, - сказал президент, однако его слова Дмитрий Песков назвал образом.

И всё-таки самоизоляция

Спустя сутки от образа не осталось и следа. Владимир Путин в ходе онлайн-совещания сказал, что остаётся за экраном монитора:

Что касается ковида, здесь отвлекусь от темы. Вы уже знаете, что мне пришлось отложить поездку в Таджикистан. И связано это с тем, что в моём самом близком окружении несколько человек заболели. И один из сотрудников - это человек, который работает со мной в непосредственной близости. Он был вакцинирован. У него титры упали, он ревакцинировался, но, судя по всему, поздновато. Через три дня после ревакцинации, по-моему, заболел. Я накануне общался с ним целый день очень близко - в течение всего дня. К чему я это говорю? Это реальный эксперимент. Посмотрим, как реально сработает на практике "Спутник V". Потому что титры у меня достаточно высокие. Посмотрим, как это будет выглядеть на практике и в жизни.

Надо сказать, что решение Путина о самоизоляции тот же военкор Дмитрий Стешин назвал "политическим решением". Но связано ли оно с некими событиями вовне - неясно и сейчас. В обновлённом своём комментарии Владимир Путин добавил, что ковидом в его окружении заразились не один и не два человека, а к сожалению, десятки. Это и вызвало беспокойство. Очевидно, в том числе потому, что все заболевшие были привиты или переболели ковидом. Однако Песков уже развеял эти опасения, объяснив, что получившие диагноз попросту вовремя не ревакцинировались.

Как бы там ни было, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на карантине Путин пробудет ещё неделю. Также Песков добавил, что заболевшие в окружении президента - в большинстве своём из группы обеспечения. Там происходит постоянное общение, потому логичным образом и выросло число инфицированных.

В любом случае, президент чувствует себя хорошо - на это Песков обратил внимание неоднократно. Хотя журналисты и публикуют короткие видео с совещаний, где президент подкашливает. Но работу Путин не остановил, так что о заболевании говорить не приходится.

Что говорят эксперты?

По мнению доцента департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при правительстве России Геворга Мирзаяна, самоизоляция - это всего лишь формулировка, а по сути положение президента и его работа практически не изменятся.

В комментарии Царьграду Мирзаян пояснил, что в администрации президента вначале, вероятно, попытались найти "более корректную формулировку" самоизоляции: "Поэтому Песков сказал, что не совсем самоизоляция, а потом плюнули и в итоге решили, что пусть это называется так, пусть называется это изоляцией".

Во-вторых, давайте скажем честно: Владимир Путин очень давно живёт в режиме самоизоляции. Люди, которые с ним встречаются, обязательно проходят карантины, он выступает из закрытых помещений. Попасть к нему просто так, с ходу, на приём, без карантина, крайне сложно. Даже те люди, которые с ним берут короткое время интервью, должны отсидеть на карантине. Так что президент давно живёт в режиме изоляции, просто сейчас, вероятно, либо в этом решили признаться открыто, либо действительно кто-то из его окружения заболел, так что режим самоизоляции будет усилен и формализован,

- пояснил эксперт.

Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов в эфире "Соловьёв Live" добавил, что "самоизоляция Путина - простор для конспирологов":

Новость громкая, а что за ней стоит? Работает - как работал. Совещания и рабочие встречи - по графику. В бункер он не закрывается. Но интересно, как он будет голосовать. Он всегда голосовал на Ленинском проспекте. А тут самоизоляция. Сразу возникает вопрос: а есть ли у него аккаунт на госуслугах?

В завершение добавим: последней интригой самоизоляции Владимира Путина, действительно, оставалось участие в голосовании на выборах - об этом размышлял и политконсультант Андрей Перла в материале для Царьграда. Сегодня Дмитрий Песков сообщил, что Путин будет голосовать онлайн - он зарегистрирован в системе, доступной москвичам.