Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Грохот над Горловкой: Ополченцы ответили на атаку ВСУ
Пойманный на провокации "Голос" попытались оправдать, но всё разрушило...
Японские читатели об инциденте с самолётом Ан-26: "Россия просто смеётся на...
Киев готов оставить Европу без российского газа из-за "Северного потока-2...
Главная / Политика

Разрешена последняя интрига самоизоляции Путина

16 сентября 2021, 14:15  •  243 • Политика
Работа президента Владимира Путина в условиях самоизоляции не остановилась. Более того, теперь разрешена и последняя интрига в свете принятого решения.
Президент России Владимир Путин продолжает работать в условиях самоизоляции. Информация о закрытом режиме представлена несколько дней назад. Однако вчера и сегодня Путин несколько раз сам комментировал происходящее.
Надо сказать, само по себе заявление о самоизоляции президента России сделано оригинальным образом. Сначала сам Путин в кулуарах сообщил, что в его окружении стало больше заболевших коронавирусом. И врачи сейчас разбираются в происходящем. А пока разбираются, придётся работать за закрытыми дверями:
Мне самому скоро на карантин придётся уйти, - сказал президент, однако его слова Дмитрий Песков назвал образом.

И всё-таки самоизоляция

Спустя сутки от образа не осталось и следа. Владимир Путин в ходе онлайн-совещания сказал, что остаётся за экраном монитора:
Что касается ковида, здесь отвлекусь от темы. Вы уже знаете, что мне пришлось отложить поездку в Таджикистан. И связано это с тем, что в моём самом близком окружении несколько человек заболели. И один из сотрудников - это человек, который работает со мной в непосредственной близости. Он был вакцинирован. У него титры упали, он ревакцинировался, но, судя по всему, поздновато. Через три дня после ревакцинации, по-моему, заболел. Я накануне общался с ним целый день очень близко - в течение всего дня. К чему я это говорю? Это реальный эксперимент. Посмотрим, как реально сработает на практике "Спутник V". Потому что титры у меня достаточно высокие. Посмотрим, как это будет выглядеть на практике и в жизни.
Надо сказать, что решение Путина о самоизоляции тот же военкор Дмитрий Стешин назвал "политическим решением". Но связано ли оно с некими событиями вовне - неясно и сейчас. В обновлённом своём комментарии Владимир Путин добавил, что ковидом в его окружении заразились не один и не два человека, а к сожалению, десятки. Это и вызвало беспокойство. Очевидно, в том числе потому, что все заболевшие были привиты или переболели ковидом. Однако Песков уже развеял эти опасения, объяснив, что получившие диагноз попросту вовремя не ревакцинировались.
Как бы там ни было, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на карантине Путин пробудет ещё неделю. Также Песков добавил, что заболевшие в окружении президента - в большинстве своём из группы обеспечения. Там происходит постоянное общение, потому логичным образом и выросло число инфицированных.
В любом случае, президент чувствует себя хорошо - на это Песков обратил внимание неоднократно. Хотя журналисты и публикуют короткие видео с совещаний, где президент подкашливает. Но работу Путин не остановил, так что о заболевании говорить не приходится.

Что говорят эксперты?

По мнению доцента департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при правительстве России Геворга Мирзаяна, самоизоляция - это всего лишь формулировка, а по сути положение президента и его работа практически не изменятся.
В комментарии Царьграду Мирзаян пояснил, что в администрации президента вначале, вероятно, попытались найти "более корректную формулировку" самоизоляции: "Поэтому Песков сказал, что не совсем самоизоляция, а потом плюнули и в итоге решили, что пусть это называется так, пусть называется это изоляцией".
Во-вторых, давайте скажем честно: Владимир Путин очень давно живёт в режиме самоизоляции. Люди, которые с ним встречаются, обязательно проходят карантины, он выступает из закрытых помещений. Попасть к нему просто так, с ходу, на приём, без карантина, крайне сложно. Даже те люди, которые с ним берут короткое время интервью, должны отсидеть на карантине. Так что президент давно живёт в режиме изоляции, просто сейчас, вероятно, либо в этом решили признаться открыто, либо действительно кто-то из его окружения заболел, так что режим самоизоляции будет усилен и формализован,
- пояснил эксперт.
Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов в эфире "Соловьёв Live" добавил, что "самоизоляция Путина - простор для конспирологов":
Новость громкая, а что за ней стоит? Работает - как работал. Совещания и рабочие встречи - по графику. В бункер он не закрывается. Но интересно, как он будет голосовать. Он всегда голосовал на Ленинском проспекте. А тут самоизоляция. Сразу возникает вопрос: а есть ли у него аккаунт на госуслугах?
В завершение добавим: последней интригой самоизоляции Владимира Путина, действительно, оставалось участие в голосовании на выборах - об этом размышлял и политконсультант Андрей Перла в материале для Царьграда. Сегодня Дмитрий Песков сообщил, что Путин будет голосовать онлайн - он зарегистрирован в системе, доступной москвичам.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





243
Источник
Похожие новости
16 сентября 2021, 03:15
Вопрос о "Железном куполе" для Украины поставил Псаки в тупик
16 сентября 2021, 05:05
"Железный купол" – символический подарок. Леонков объяснил, зачем он Украине: "Давно просили"
16 сентября 2021, 08:45
Байден снова оконфузился на весь мир. На этот раз с "парнем внизу"
16 сентября 2021, 05:05
Эксперт предложил Киеву вступить в борьбу с Польшей за транзит газа в Европу
16 сентября 2021, 03:15
Василий Небензя выступил против новых правил ООН: Требования о вакцинации нарушают права дипломатов
16 сентября 2021, 10:35
Императорскому указу 200 лет. Аляска была русской и, возможно, ещё будет нашей
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 сентября 2021, 03:15
Вопрос о "Железном куполе" для Украины поставил Псаки в тупик
16 сентября 2021, 08:45
«Нафтогаз» объявил ФРГ и РФ ультиматум: Контракт с «Газпромом» в обмен на транзит газ...
16 сентября 2021, 05:05
Украинская чиновница появилась перед мэром в пачке и пустилась в пляс
16 сентября 2021, 01:20
«Обнаружили тело закопанным в подвале»: что известно об убийстве школьницы в Орловско...
16 сентября 2021, 05:05
"Железный купол" – символический подарок. Леонков объяснил, зачем он Украин...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 сентября 2021, 04:15
Семь выводов из истории с "Северным потоком – 2": В Болгарии переосмысли отношение к ЕС
10 сентября 2021, 00:35
"Вы мне об этом не говорили": Путин удивил Лукашенко решением по авиасообщению
13 сентября 2021, 01:00
Президент Польши сознательно оскорбил Ангелу Меркель - Die Welt
11 сентября 2021, 20:35
Зеленский бессилен перед Путиным: Украинский ведущий выдал всё без обиняков
11 сентября 2021, 18:45
"Распилить" триллионы, захватить мир. Как спецслужбы США осуществили теракты 11 сентября
14 сентября 2021, 01:45
Японские читатели об инциденте с самолётом Ан-26: "Россия просто смеётся над нами"
11 сентября 2021, 08:40
Пронько: "Российская элита вконец развратилась"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.