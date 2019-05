«Разработки двойного назначения»: какие исследования в области биотехнологий интересуют Пентагон • 65 • Украина Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) намерено привлечь коммерческие, некоммерческие и образовательные организации для проведения «прорывных» исследований в сфере биотехнологий. Об этом говорится в документе DARPA, с которым ознакомился RT. Управление интересуют такие области, как «повышение результативности работы человека», «прямое проектирование биологических систем», обеспечение американских военных новыми тактическими и стратегическими преимуществами, микробиология. При этом эксперты отмечают сомнительность с научной точки зрения ряда биотехнологий DARPA, а также выражают обеспокоенность тем, что результаты некоторых исследований могут быть использованы для создания запрещённого биологического оружия. AFP © GEORGE FREY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA Отдел биотехнологий Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) намерено привлечь коммерческие, некоммерческие и образовательные организации для проведения «прорывных» исследований в сфере биотехнологий. Впоследствии их результаты могут быть использованы для нужд обороны. Об этом говорится в размещённом на американском сайте госзакупок документе, с которым ознакомился RT. Как отмечается в документе, задачей программы является привлечение «революционных идей в области научно-исследовательской деятельности» по множеству направлений — от изучения микроорганизмов до исследования функционирования крупных экосистем. В частности, управление заинтересовано в «улучшении взаимодействия между биологическими и физическими элементами для создания бесшовных гибридных систем». Также ведомство планирует разработку биотехнологий, которые помогут американским солдатам действовать в экстремальных условиях (океан, пустыня, космос, Арктика и т.п.). Среди других направлений, по которым DARPA ждёт притока свежих идей, — «cоздание и применение новшеств в сфере биотехнологий, биохимии, молекулярной биологии, неврологии, психологии, когнитивистики и связанных дисциплин в целях совершенствования лечения и профилактики неврологических заболеваний и «повышения результативности работы человека», «разработка новых средств для прямого проектирования биологических систем, таких как клетки, ткани, организмы и сложные сообщества, для создания новых продуктов и функциональных систем, а также для лучшего понимания глубинных механизмов». © DARPA Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона также планирует использовать биологию для обеспечения «новых тактических и стратегических преимуществ на море», намерено изучать устойчивость человеческого организма к заболеваниям и расстройствам, применять биологические компоненты в «исторически спроектированных военных системах». Кроме того, планируется разрабатывать новые технологии, необходимые для «лечения, профилактики и прогнозирования возникновения и распространения инфекционных заболеваний», «стабилизации производства продукции» в сельскохозяйственных экосистемах, а также обеспечения биологической защиты и безопасности. Будущее рядом Отдел биотехнологий DARPA существует с 2014 года, однако его проекты уже вызвали большой резонанс в СМИ. Среди недавних: использование морских организмов, высокотехнологичных датчиков и искусственного интеллекта для разведывательной деятельности на просторах Мирового океана (программа PALS), управление несколькими самолётами одновременно силой мысли и применение инструментов биологической инженерии для отпугивания кровососущих насекомых от американских солдат (ReVector). На первый взгляд может показаться, что проекты DARPA напоминают сюжеты научно-фантастических произведений. Однако по ряду направлений в ведомстве достигли реальных результатов. Например, в Университете Джона Хопкинса в рамках финансируемой DARPA программы Revolutionizing Prosthetics («Революционное протезирование») был создан протез руки Modular Prosthetic Limb (модульная искусственная конечность). Он управляется сигналами, которые поступают из человеческого мозга, и может с помощью сенсоров передавать ощущения горячего и холодного, мягкого и твёрдого. В 2015 году в рамках той же программы был проведён эксперимент с участием полностью парализованной Джен Шойерман. Женщине удалось с помощью специальных имплантов в головном мозге «поднять в воздух» в виртуальном симуляторе истребитель-бомбардировщик F-35. В 2018 году руководитель отдела биотехнологий DARPA Джастин Санчес рассказал изданию The Atlantic о способах улучшения когнитивных способностей человеческого мозга, в частности памяти, с помощью вживлённых в мозг имплантатов. В СМИ тогда появились сообщения о том, что эти технологии можно использовать для дистанционного контроля над человеческим разумом. Однако гораздо больше вопросов у учёных вызывают разработки DARPA на стыке генной инженерии и микробиологии. В 2018 году специалисты забили тревогу по поводу ещё одного проекта управления — Insect Allies («Насекомые-союзники»). Членистоногих заражали специальными вирусами, позволявшими передавать «полезные гены», которые обеспечивали устойчивость сельскохозяйственных культур к болезням. Учёные из Университета Монпелье (Франция), Института эволюционной биологии Макса Планка (Германия) и Фрайбургского университета (Германия) заявили в опубликованной в журнале Science статье, что проект Insect Allies может привести к созданию «нового класса биологического оружия». По мнению специалистов, деятельность в рамках данной программы, вероятно, противоречит Конвенции ООН о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия от 16 декабря 1971 года. При этом руководитель Insect Allies Блейк Бекстайн не стал отрицать, что «при разработке любой революционной технологии есть потенциал её двойного назначения». Reuters

© Goran Tomasevic В июле 2018 года в американском журнале «Бюллетень учёных-атомщиков», освещающем вопросы, связанные с различными видами оружия массового поражения (ОМП), специалисты раскритиковали программу DARPA под названием PREPARE — PReemptive Expression of Protective Alleles and Response Elements («Превентивная экспрессия защитных аллелей и элементов отклика»). Формальная задача данного проекта состоит в разработке программируемых модуляторов для усиления защитных генов и обеспечения устойчивости организма к биологическим, химическим и радиационным угрозам. Однако учёные опасаются, что эта программа может быть реализована для решения других задач в «текущей геополитической обстановке». «Цель PREPARE — получение сведений и создание технологических средств для защиты военнослужащих, участвующих в боевых действиях, сотрудников экстренных служб и гражданского населения, а также для повышения готовности системы общественного здравоохранения к масштабным инцидентам, — отмечают авторы статьи. — Однако на пути к этой цели неизбежно будут получены и новые данные о том, к чему у населения есть уязвимость, а также о способах доставки поддающихся программированию генетических модуляторов в целях снижения уровня защищённости (ослабления естественных защитных сил человеческого организма)». Гройсман назвал условие запуска рынка электроэнергии на Украине В феврале 2019 года учёные из США и Великобритании начали работу по проекту PREventing EMerging Pathogenic Threats («Предотвращение возникновения патогенных угроз»), реализуемому в рамках программы DARPA. В частности, он направлен на сбор материалов и исследование вирусов, вызывающих лихорадки Ласса и Эбола, вируса Зика. Специалисты планируют изучить особенности передачи заболеваний от животных человеку. Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов отметил в интервью RT, что сейчас у Пентагона нет проблем с финансированием, поскольку Дональд Трамп активно накачивает деньгами американский оборонно-промышленный комплекс. Как подчёркивает эксперт, запросы учёных не так уж и велики, поэтому заявки DARPA сейчас могут получить серьёзное финансовое подкрепление. «Гранты DARPA могут стать и формой поддержки некоторых предприятий, нуждающихся в деньгах. В плане выделения средств это относительно локальные программы, не такие масштабные, как создание истребителей или систем ПРО. Они могут финансироваться грантами от десятков тысяч до нескольких миллионов долларов США», — полагает Михайлов. По его словам, сейчас приветствуются разработки в области искусственного интеллекта. Скорее всего, из множества небольших программ будут выбраны несколько наиболее перспективных. От тех из них, которые будет невозможно реализовать, со временем откажутся. Пока неясно, на какие ещё исследования в области биологии DARPA получит финансирование: «будут ли это стимуляторы для американских солдат, средства защиты или биологическое оружие». «Источники биологической опасности» Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН военный эксперт Игорь Никулин подчеркнул в беседе с RT, что DARPA — военное ведомство, поэтому не стоит надеяться на то, что оно ставит перед собой гуманитарные цели. Никулин отметил, что американские «разработки будут двойного назначения», поскольку новыми проектами в области биотехнологий занимается оборонное ведомство, а не Минздрав. «Формально они будут гражданскими, а фактически — военными. Это означает, что США ведут подготовку к возможной бактериологической войне. Раньше была гонка ядерных вооружений, сейчас начинается новый этап гонки биологических вооружений», — подчеркнул эксперт. «Сейчас американцы плотно работают с вирусологией и биотехнологией. Ни для кого не секрет, что в мире уже действуют более 200 американских биолабораторий», — отметил аналитик. Об опасности биологических лабораторий США ранее заявляли министр обороны России Сергей Шойгу и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости

© Леван Авлабрели Так, в конце апреля 2019 года во время выступления в Бишкеке глава оборонного ведомства сообщил, что такие объекты есть даже на территории стран Шанхайской организации сотрудничества. «В них реализуются американские биологические программы военной направленности, внедрены программные комплексы, позволяющие дистанционно управлять ходом исследований патогенных микроорганизмов. Неслучаен и выбор мест размещения лабораторий — многие из них расположены на сопредельных с нами территориях, являясь постоянным источником биологической опасности», — подчеркнул Шойгу. В Киеве из-за сообщений о минировании эвакуирован аэропорт В январе этого года Патрушев рассказал в интервью «Российской газете», что на Украине, в Грузии и в Афганистане американцы проводят биологические исследования, которые имеют «мало общего с мирной наукой». Напомним, осенью 2018 года экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе сообщил в интервью RT, что в расположенном рядом с Тбилиси грузино-американском центре Лугара, возможно, разрабатывалось биологическое оружие и проводились опыты над людьми. Комментируя эти сведения, президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в октябре 2018 года заявил, что владеет информацией о разработке препаратов, «которые могут влиять избирательно на человека в соответствии с его принадлежностью к определённой этнической группе». По словам главы государства, такие исследования «представляют большую угрозу».





