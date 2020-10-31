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Разработка русских была убийственной для США, пока агенты ЦРУ не придумали хитрую ловушку

31 октября 2020, 07:30  •  165 • В мире
В годы вьетнамской войны советский комплекс С-75 был убийственным для американской авиации. Это вынудило инженеров и разведку США искать уязвимости комплекса, чтобы предотвратить потери армии. Через годы тщетных попыток им удалось совершить "идеальный перехват" ракеты, правда, без хитрости не обошлось.
В 1960-х во Вьетнаме угрозу американской авиации составлял советский комплекс С-75. Особенность ракеты с почти 200-килограммовой боеголовкой, летевшей со скоростью более 3 Махов, заключалась в том, что ей не обязательно было попадать непосредственно в цель.
И обмануть эту ракету было практически невозможно. Кроме того, она срабатывала бесконтактно рядом с объектом, уничтожая его шрапнелью.
Даже несмотря на то что агенты ЦРУ смогли заполучить учебное руководство по С-75, выяснить точные технические подробности им не удалось.
Тогда они стали действовать иным методом, пытаясь в реальном бою выведать радиоимпульсы советского вооружения. Для этого инженеры и разведслужбы решились на хитрый ход. Для отслеживания ракеты запускались беспилотники-мишени. Оборудование на них до уничтожения должно было считывать детали радиолокационного слежения, сигналы систем наведения и взрывателя боеголовки.
Данные передавались на разведывательный самолёт RB-47H Stratojet.
В итоге через годы доработок американцам удалось настолько усовершенствовать оборудование, что советская ракета отныне перестала быть для них угрозой. Из 12 попыток сбить летательные аппараты цели достигала лишь одна.
Впрочем, передаёт "Российская газета", и советские инженеры не дремали в ответ: системы вооружения были оперативно модернизированы, а у С-75 появилось множество версий, каждая из которых требовала от американской разведки всё больше усилий для получения эксплуатационных сведений.

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