Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Воюют против «оккупантов», а насилуют свои
Японцы предупредили Путина, увидев подарок Байдена: "Россия, не мешай…"...
Операция "преемник" и громкая отставка: пятёрку Путина в "ЕР"...
Натовский военачальник принёс извинения русским: "Вы были правы"
Главная / В России

«Разработка нецелесообразна»: Минобрнауки опровергло сообщения о программе по вживлению в мозг микрочипов

22 июня 2021, 18:10  •  107 • В России
В Минобрнауки опровергли информацию о разработке программы, в рамках которой предполагалась разработка вживляемых в мозг человека чипов. В ведомстве отметили, что решение о её нецелесообразности было принято правительством в конце 2020-го. Ранее в СМИ появился материал, из которого следовало, что программа якобы была одобрена президентом Владимиром Путиным.
 
Gettyimages.ru
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации опровергло публикации в СМИ о том, что при его участии ведётся разработка федеральной программы по вживлению чипов в мозг человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Минобрнауки опровергло информацию о программе по чипированию мозга. Указанная программа не имеет финансирования. В конце прошлого года на уровне правительства было принято решение о нецелесообразности её разработки», — говорится в сообщении.

Во вторник, 22 июня, газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Минобрнауки, сообщила, что при ведомстве якобы создана рабочая группа для проработки новой федеральной программы «Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021—2029 годы». Как пишет издание, документ, подготовленный Российской академией наук (РАН) совместно с МГУ, ещё в марте якобы одобрил президент Владимир Путин. Глава государства также якобы поручил проработать федеральную программу премьер-министру Михаилу Мишустину и руководителю президентской администрации Антону Вайно.

Отмечалось, что на реализацию проекта потребуется 54 млрд рублей. При этом в рамках программы якобы предполагалось развитие технологий нейроинтерфейсов — эти комплексы позволяют контролировать внешние устройства при помощи электрических сигналов мозга, которые преобразовываются в команды управления при помощи искусственного интеллекта.

В частности, речь шла об интерфейсах «человек — машина», которые позволили бы управлять сложными аппаратами, такими, как самолёты и автомобили, непосредственно или удалённо — при помощи «аватаров». Кроме того, аналогичные технологии используются в медицине для диагностики и лечения заболеваний.

Вдобавок, в тексте, опубликованном в издании, говорилось о создании интерфейсов, которые смогут обеспечить «самостоятельное формирование целей, оценку ситуаций, прогнозирование их развития и принятие решений».

«Такие технологии позволяют не только передавать сигнал от носителя, но и направлять данные прямо ему в мозг. Например, мы разрабатываем решение, которое будет вживляться в головной мозг незрячих пациентов и транслировать видеосигнал в зону зрительной коры. Сейчас тестируем компоненты системы на животных. В будущем подобный нейроимплант поможет слепым людям увидеть контуры и силуэты объектов», — говорил «Коммерсанту» директор АНО «Лаборатория «Сенсор-Тех» Денис Кулешов.

  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

Заметим, что 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме госкорпорация «Росатом», МГУ имени М.В.Ломоносова и Российская академия наук подписали соглашение о совместных исследованиях и разработках в области нейроморфных систем искусственного интеллекта. Как указывала пресс-служба МГУ, документ направлен на реализацию национальной Стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года в части обеспечения лидерства России в создании и использовании перспективных методов ИИ.

«Исследования в области нейроморфных систем в мире пока находятся на начальной стадии, но на наших глазах набирает обороты технологическая гонка, в которой уже участвуют крупные мировые компании. В связи с этим задачи обеспечения технологического и промышленного суверенитета страны требуют нашей слаженной работы на перспективу. Первым шагом в реализации сотрудничества станет подготовка «дорожной карты» проекта по созданию отечественных нейроморфных систем искусственного интеллекта», — заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв.

Кроме того, в конце мая специалист в области интеллектуальных систем кафедры информационной безопасности факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ Евгений Ильюшин в интервью RT рассказал, что учёные МГУ провели серию экспериментов по распознаванию проговариваемых про себя русских фонем путём анализа электроэнцефалограмм.

«Распознавание внутренней речи может быть полезным при построении интерфейсов «мозг — компьютер». Это, наверное, самый естественный способ ввода информации. Для людей с различными ограничениями было бы здорово иметь возможность вводить текст побуквенно, просто представляя фонемы. Если же говорить про наше исследование, то его результаты пока что на практике неприменимы. Дело в том, что запись ЭЭГ обладает множеством лишних шумов, которые довольно сложно убрать автоматически», — говорил он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






107
Источник
Похожие новости
21 июня 2021, 14:40
«Не ощущали себя в безопасности»: американская многодетная семья — о переезде из США в подмосковный Сергиев Посад
21 июня 2021, 19:15
Сокращение рабочего дня и питьевой режим: Роспотребнадзор выступил с рекомендациями на фоне установившейся жары
21 июня 2021, 18:20
«Намного выше, чем порог в 1 млн рублей, по цене»: АвтоВАЗ планирует начать выпуск более дорогих автомобилей
21 июня 2021, 11:00
«Затишье перед выборами»: к чему готовится оппозиция после признания связанных с Навальным организаций экстремистскими
21 июня 2021, 14:40
«Чтобы обезопасить себя, родных, близких»: в Кремле рассказали о ревакцинации от коронавируса
22 июня 2021, 15:25
«Попадут в менее выгодное положение»: в Кремле прокомментировали заявления о дискриминации не привитых от COVID-19
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 июня 2021, 08:30
Воюют против «оккупантов», а насилуют свои
18 июня 2021, 00:35
В Киеве узнали о разговоре Байдена с Путиным от Нуланд
19 июня 2021, 07:45
Зеленский стирает «красные линии» и требует от МВФ компенсации за «Северный поток-2»?
17 июня 2021, 00:45
Россия может дать слабину? Одна реплика Байдена "подставила" весь саммит в Женеве
20 июня 2021, 03:55
Вторжение России ещё не началось, а Польша уже потеряла два танка
20 июня 2021, 14:00
Операция "преемник" и громкая отставка: пятёрку Путина в "ЕР" оценила политолог
17 июня 2021, 13:35
"Подай, принеси, сожги деревню": Литва обманулась в своих ожиданиях
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.