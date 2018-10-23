Разработчики WhatsApp создали для «яблочников» самую надежную версию

WhatsApp добавит в свое приложение для iOS функции Touch ID и Face ID.

В обновлении WhatsApp появится новая функция. В приложении для iOS появятся функции Touch ID и Face ID.

Как сообщает Wabetainfo, масштабное обновление сделает мессенджер еще безопаснее. В частности, при каждом запуске сервиса будет требоваться идентификация пользователя.

В частности, владельцу смартфона необходимо будет приложить палец к кнопке «Домой» или воспользоваться функцией Face ID для входа в приложение.

Отмечается, что такого рода аутентификацию приложения можно настроить в соответствующем разделе смартфонов Apple.

На данный момент разработчики пока тестируют пробную версию с апгрейдом.