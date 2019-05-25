Разработчики предложили российским военным электромагнитные боеприпасы

Об испытании российского электромагнитного оружия сообщалось ещё осенью 2018 года. Тогда речь шла о пушках, способных генерировать сверхвысокочастотное излучение. Предполагалось, что ими будут оснащаться беспилотники шестого поколения.

Теперь же разработчики заговорили о создании принципиально нового типа боеприпасов, основанного на тех же физических принципах. Идея разработки электромагнитных боеприпасов для реактивных систем залпового огня возникла у конструкторов концерна "Техмаш".

Заместитель гендиректора концерна Александр Кочкин подтвердил ТАСС, что перспективная идея уже обсуждается с военными. Но пока в Минобороны не сформулировали конкретное техническое задание.

Предполагается, что снаряды с ЭМИ будут испускать излучение в момент подрыва и выводить из строя электронику противника, буквально выжигая электронную начинку ракет самонаведения, средств связи, спутниковой навигации и так далее.

Подобное оружие хорошо знакомо обывателю по голливудскому блокбастеру "Матрица". В этом фильме еще в 1999 году показали, как можно выводить из строя электронную технику. Голливуд снова вернулся к этой теме в фильме "Годзилла" 2014 года, сиквел которого выходит на следующей неделе. В нём способностью выводить американские системы вооружения с помощью электричества наделили древнего монстра.