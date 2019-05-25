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Разработчики предложили российским военным электромагнитные боеприпасы
25 мая 2019, 17:39 • 118 • Политика
Разработчики предложили российским военным создать принципиально новые боеприпасы, которыми бы с помощью электромагнитных импульсов выводили из строя технику противника. Над оригинальной идеей работают в концерне "Техмаш".
Об испытании российского электромагнитного оружия сообщалось ещё осенью 2018 года. Тогда речь шла о пушках, способных генерировать сверхвысокочастотное излучение. Предполагалось, что ими будут оснащаться беспилотники шестого поколения.
Теперь же разработчики заговорили о создании принципиально нового типа боеприпасов, основанного на тех же физических принципах. Идея разработки электромагнитных боеприпасов для реактивных систем залпового огня возникла у конструкторов концерна "Техмаш".
Заместитель гендиректора концерна Александр Кочкин подтвердил ТАСС, что перспективная идея уже обсуждается с военными. Но пока в Минобороны не сформулировали конкретное техническое задание.
Предполагается, что снаряды с ЭМИ будут испускать излучение в момент подрыва и выводить из строя электронику противника, буквально выжигая электронную начинку ракет самонаведения, средств связи, спутниковой навигации и так далее.
Подобное оружие хорошо знакомо обывателю по голливудскому блокбастеру "Матрица". В этом фильме еще в 1999 году показали, как можно выводить из строя электронную технику. Голливуд снова вернулся к этой теме в фильме "Годзилла" 2014 года, сиквел которого выходит на следующей неделе. В нём способностью выводить американские системы вооружения с помощью электричества наделили древнего монстра.
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