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Разработчики блокчейна онлайн-голосования раскрыли технические детали подсчета голосов

20 сентября 2021, 13:35  •  64 • Политика
Фото: www.mos.ru
Специалистам пришлось учитывать функцию "отложенного решения"
Явка на онлайн-выборы в Москве составила 96,5%. Это значит, что из 2 014 765 человек, которые были зарегистрированы в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), цифровые бюллетени заполнили и отправили  1 943 590 избирателей.
Подсчет голосов начался в воскресенье, 19 сентября, после 20:00. Особого внимания требовали бюллетени, при подачи которых москвичи использовали функцию "отложенного голосования". Эта возможность позволяла избирателю повторно подать голос в случае сбоя связи или проблемах с электронным устройством. При этом можно было менять решение – засчитывался только последний выбор.
Как рассказали в "Лаборатории Касперского", специалисты которой занимались развитием блокчейна для ДЭГ, обработка голосов, поданных в режиме отложенного решения, потребовала значительного времени. Для начала совместными усилиями блокчейн-сетей и специализированного криптографического сервиса, которые размещаются в геораспределенном центре обработки данных (ЦОД), из общей массы цифровых бюллетеней были выделены те, где была задействована функция "отложенного голосования".
Как выяснилось, возможностью переголосовать воспользовались 214 тысяч москвичей.
Эти голоса проверялись дополнительно, чтобы удостовериться, что в зачет пошли только последние по времени данные. В том, что ни один голос не был потерян, позволил убедиться "бумажный след". В "Лаборатории Касперского" при этом сообщили, что команда разработки поработает над ускорением проверки отложенных голосов для будущих голосований.
О результатах выборов – 2021 "Утро" сообщает в режиме текстовой трансляции. К 11:00 обработано 90% бюллетеней.

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